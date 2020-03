Bóp cổ `vợ hờ` đến chết vì… phát hiện nhắn tin với người khác

Trong ngày 17/3, CÔng an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh tạm giữ đối với tối tượng Lê Thanh Huy (22 tuổi, trú tại HKTT TP Cần Thơ) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người theo quy định của Pháp luật . Nạn nhân là người tình sống chung với Huy.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017, Lê Thanh Huy và chị Đặng Kim Tỏa (18 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau đó, hai người dọn về sống chung, có một đứa con nhưng không đăng ký kết hôn.

Chân dung gã "chồng hờ" hay ghen

Trong thời gian sống chung, hai bên thường xuyên xảy ra cãi vã do Tỏa có tính đa nghi, hay ghen. Nhiều lần, hai bên xảy ra to tiếng khiến những người xung quanh phải sang can ngăn, hòa giải.

Đỉnh điểm của những vụ ghen tuông là vào sáng 9/3, sau khi chở con đi học, Huy chở chị Tỏa về phòng trọ ở ấp 3, xã hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên thì xảy ra cãi vã. Sau đó, Huy bỏ đi ngủ còn chị Tỏa ngồi dùng điện thoại

Khi ngủ dậy, Huy thấy “vợ hờ” đang nhắn tin với người khác nên nổi cơn ghen tuông mù quáng. Huy vùng dậy lao vào bóp cổ chị Tỏa cho đến chết. Gây án xong, đối tượng này đến thẳng công an xã Hội Nghĩ tự thú vì biết mình không thể thoát tội được. Tại trụ sở, Huy đã khai nhận toàn bộ quá trình sát hại “vợ hờ”.

Ngay sau đó, Công an xã Hội Nghĩa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác minh nguyên nhân tử vong . Sau khi khám nghiệm xong đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về an táng.

Đứa con chung của Huy và nạn nhân hiện đã được giao cho người thân chăm sóc. Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Your browser does not support HTML5 video.

Tử hình gã cuồng ghen giết "vợ hờ" vì mặc quần lạ



Nga Đỗ (t/h)