Brazil: Bắt quả tang nhân viên pháp y say xỉn đang hiếp dâm tử thi trong phòng khám nghiệm

Kênh 7News đưa tin, ông Wanderley dos Santos Silva, 52 tuổi đã bị Viện Y học Pháp lý ở thành phố Manaus, bang Amazonas sa thải sau khi bị một sĩ quan cảnh sát bắt gặp đang quan hệ với một xác chết nữ trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, ngay sau khi bị phát hiện Silva bỏ trốn luôn, hiện chưa rõ đối tượng này đã bị bắt hay chưa. Tuy nhiên, đây là vụ việc gây chấn động tại Brazil

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, vào ngày 22/11, Silva và một số người đồng nghiệp rủ nhau ra ngoài ăn mừng chiến thắng của đội bóng Flamengo trước đối thủ River Plate trong khuôn khổ Giải Vô địch các Câu lạc bộ Nam Mỹ - Copa Libertadores.

Sau khi ăn uống no say, Silva cùng một người đồng nghiệp nữ quay trở về văn phòng vì họ buộc phải có mặt tại đó để làm nhiệm vụ vào rạng sáng ngày hôm sau. Thời điểm đó, một sĩ quan của Sở pháp y cũng đến phòng khám nghiệm để thu thập thông tin về xác chết nữ này và đã phát hiện hành vi biến thái của Silva.

Ngay sau đó, Sở cảnh sát đã xa thải Sila và đồng nghiệp cảu anh ta. Đồng thời cử điều tra viên vào cuộc điều tra.

Nếu chiểu theo pháp luật của Brazil thì Silva có thể phải đối mặt với mức án từ 1 – 3 năm tù giam cùng với một khoản tiền phạt vô cùng nặng. Tuy nhiên, có một lỗ hổng trong Pháp luật Brazil đó là “ân ái tử thi” không được quy định vào một tội danh cụ thể nào nhưng nó vẫn có thể được khép vào hành vi lạm dụng xác chết hoặc tro cốt.

