BTS gây bão với album `Map of The Soul: 7`, là nghệ sĩ đầu tiên thống trị BXH iTunes Mỹ

Comeback với album mới "Map of The Soul: 7", BTS liên tục "hứng" cơn mưa kỉ lục "vô tiền khoáng hậu".

Màn comeback với album mới "Map of The Soul: 7" của BTS đang liên tục gây bão khi ghi được nhiều kỉ lục "vô tiền khoáng hậu". 7 chàng trai nhà Big Hit quả thực đã trở thành một hiện tượng quốc tế, khi chiếm trọn cảm tình của không chỉ người hâm mộ trong nước mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Mới đây, nhóm nhạc idol Hàn Quốc BTS tiếp tục gây ấn tượng khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử "thống trị" hoàn toàn BXH iTunes nước Mỹ khi chiếm trọn 20 vị trí đầu tiên.

Từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ 20 đồng loạt là 20 ca khúc nằm trong album mới nhất mang tên "Map of The Soul: 7". Đáng nể là ngay cả những đoạn Interlude lẫn Intro ngắn ngủi cũng điềm nhiên nằm trong top. Thậm chí, ngay cả với những ca sĩ nổi tiếng với Adele cùng siêu phẩm "25" hay Taylor Swift với album "1989" cũng chưa thể làm được. Tuy hiên, BTS lại là người đầu tiên làm được, chứng tỏ sức hút không thể cưỡng lại của nhóm thần tượng đến từ xứ sở kim chi này.

Nhiều khả năng album mới nhất của BTS sẽ nắm giữ vị trí Quán quân BXH Billboard 200 tuần sau. Dự đoán album này sẽ bán được từ 260-300.000 đơn vị trong tuần đầu ra mắt, và sẽ trở thành album có doanh số tiêu thụ cao nhất tại Mỹ năm 2020 trong tuần lễ đầu tiên. Album trên cũng đánh dấu thành tích cao nhất của nhóm nhạc KPOP về doanh số tại Mỹ, phá kỉ lục trước đó của chính mình với album "Map of The Soul: Persona".

Trên mặt trận nhạc số tại nước nhà, ca khúc "ON" của BTS đã đạt danh hiệu All-kills khi xuất sắc đứng no.1 trên 5 BXH gồm Melon, Soribada, Flo, Genie và Bugs. Đây là nhóm nhạc đầu tiên đạt thành tích này trong năm 2020, tự phá kỉ lục của chính mình với bài hát "Boy With Luv" trước đó.

Sản phẩm mới của 7 chàng trai BTS vẫn đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả trên toàn thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, MV "On" của "nhóm nhạc toàn cầu" BTS đã thu hút 66.851.691 lượt xem trên youtube sau 3 ngày ra mắt. Dự đoán con số này sẽ tăng ngày càng chóng mặt hơn nữa trong những ngày sắp tới.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)