Mách người đau dạ dày thực đơn bữa sáng đầy dinh dưỡng, hỗ trợ chữa bệnh hiệu quả

Dạ dày là cơ quan đóng vai trò nghiền nát thức ăn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng. Ngày nay, guồng quay công việc bận rộn, quỹ thời gian hạn hẹp cộng với đó thói quen ăn uống không lành mạnh, … khiến nhiều người mắc các vấn đề vệ dạ dày. Theo số liệu thống kê, có đến 10% dân số nước ta bị mắc bệnh đau dạ dày và đang có xu hướng gia tăng.



Như chúng ta đã biết, bữa sáng rất quan trọng đối với mỗi người, đặc biệt là bệnh nhân đau dạ dày. Khi nhịn ăn sáng, dạ dày của bạn không có thức ăn để co bóp, dịch vị tiết ra nhưng không có gì để tiêu hóa, dần dần sẽ dẫn đến viêm loét dạ dày. Khi ruột rỗng, nhu động giảm, các chất cặn bã trong ruột của ngày hôm trước không có cơ hội để đào thải ra ngoài, lâu dần nó sẽ kết lại thành sỏi.



Vì thế, bạn nên tập cho mình thói quen ăn uống đầy đủ vào bữa sáng. Sau đây là những món ăn, bài thuốc dành cho người đau dạ dày do bác sĩ Trần Huy tư vấn trên báo đời sống.





Thực đơn thịt nạc + nấm rơm

Bạn chuẩn bị 100g thịt nạc, 100g nấm rơm, gia vị vừa đủ. Đem nấm rơm rửa sạch, thịt thái miếng. Sau đó cho vào nồi đun với lượng nước vừa đủ. Đến khi thịt chín mềm, nêm gia vị cho vừa ăn.





Cháo gạo tẻ + Tiểu hồi hương + Gừng tươi

Chuẩn bị 100g gạo tẻ, 6g tiểu hồi hương, sắc lấy nước. Bạn nấu gạo tẻ thành cháo loãng, dùng cho người viêm dạ dày mãn tính, yếu lạnh đau bụng.





Đậu tương + Dạ dày lợn



100g đậu tương, 1 bộ dạ dày lợn, thêm nước vừa đủ rồi đun nhừ, chia bữa ăn. Dùng cho người viêm dạ dày mãn tính, sức khỏe yếu.





Dạ dày dê + Gừng tươi+Nhục quế

Dạ dày dê một cái hầm với gừng tươi, riềng và nhục quế (lượng vừa đủ), chia ăn vài lần trong ngày. Dùng cho người bị viêm dạ dày mạn tính thể tỳ vị hư hàn.





Hạt sung + Hạt sen + Hoài sơn dược + Ý dĩ nhân + đẳng sâm + Bạch truật + Phục linh + Cam thảo



Mỗi thứ một ít, đem nghiền thành bột. Mỗi lần lấy 30g, cho vào nước để nóng hoặc cho vào cháo ăn.





Gạo tẻ + hạt sen



30g gạo tẻ, 20g hạt sen, 30 khiếm thực, một ít đường trắng. Đem gạo tẻ vo sạch, ngâm chừng 20 phút, hạt sen bỏ tim nếu là hạt sen khô ngâm trong nước độ 1 giờ đồng hồ, rồi cho hạt sen, khiếm thực và gạo vào nồi cùng nước nấu thành cháo, khuấy đều, thêm đường trắng.

Kê + Lạc + Đậu đỏ

50g kê, 50g lạc, 30g đậu đỏ, đường phèn vừa đủ. Bạn cho kê, lạc và đậu đỏ ngâm cho nở, sau đó rửa sạch. Sau đó cho lạc và đậu đỏ vào nồi cùng lượng nước vừa đủ, đun lửa to cho sôi, rồi chuyển lửa nhỏ trong 30 phút. Tiếp đến cho kê vào đun cùng tới khi chín nhừ, thêm đường phèn nêm vừa miệng.





Hoài sơn dược + Kê nội kim sống + Bán hạ ngâm giấm + Triết bối mẫu

100g hoài sơn dược, 100g kê nôi kim sống, 60g bán hạ ngâm giấm, 40g triết bối mẫu, nghiền thành bột, mỗi lần 3g, uống với nước, ngày 3 lần.



Những món ăn, bài thuốc trên có thể ăn từ 3-5 lần, sau đó nghỉ 1 tuần lại dùng tiếp.Ngoài ra, để chữa trị hiệu quả phải kết hợp dùng thuốc và chế độ ăn uống phù hợp. Ngoài ra, người bệnh cần tránh sừ dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá, cà phê đặc hoặc trà đặc. Ăn uống phải đúng giờ, ăn những thứ dễ tiêu hóa. Không nên ăn chua, ăn nguội, quá nóng, quá cay và đồ khô rắn, tránh để đói hoặc no quá. Khi ăn phải nhai chậm, nhai kỹ. Nên ăn nhiều bữa và số lượng thức ăn trong mỗi bữa có thể ít đi. Hạn chế ăn các thực phẩm ướp hoặc xào rán, ít ăn các thực phẩm mặn và các loại bánh quá ngọt.

Những thực phẩm tốt cho người đau dạ dày - VTC

Minh Tú (t/h)