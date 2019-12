Bữa sáng cho người tiểu đường thế nào là tốt nhất?

Tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường là một bệnh toàn cầu không lây nhiễm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh tật và tử vong trên toàn cầu. Trong 25 năm tới, người ta ước tính rằng số người mắc bệnh tiểu đường sẽ tăng gấp đôi so với hiện tại.

Thực tế, bệnh tiểu đường là bệnh nội tiết do cơ thể thiếu hay không có nội tiết tố insulin. Do đó, bên cạnh việc dùng thuốc men và cơ chế vận động, chế độ ăn uống hợp lý rất quan trọng trong việc điều trị tiểu đường. Nhiều người bệnh quan niệm sai lầm rằng, phải ăn uống kiêng khem hoặc nhịn ăn để kiểm soát đường huyết. Việc này mang lại kết quả vô cùng tệ hại, khiến cơ thể không có đủ năng lượng, đường huyết bị hạ.



Bên cạnh ung thư, tiểu đường trở thành nỗi ám ảnh của hàng triệu người.

Bữa sáng – bữa ăn đầu tiên cũng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày lại là vấn đề khiến người bệnh tiểu đường phải đau đầu, lo nghĩ. Mới đây, một nghiên cứu khẳng định, những người mắc bệnh tiểu đường nên thưởng thức bữa ăn đầu tiên giàu tinh bột để thay thế cho việc tiêm insulin bổ sung và dùng các loại thuốc khác.



Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diab Care cho biết, chế độ ăn kiêng cho người tiểu đường truyền thống chỉ định sáu bữa ăn nhỏ trải đều trong ngày và đề xuất chuyển lượng calo giàu tinh bột sang bữa sáng. Điều này tạo ra sự cân bằng glucose và cải thiện kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.



Trong nghiên cứu, 29 người tham gia mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 đã được quan sát và so sánh một 'chế độ ăn uống 3M' mới, phù hợp hơn với đồng hồ sinh học hơn với nhóm kiểm soát chế độ ăn kiêng 6M truyền thống.

Sự điều hòa của biểu hiện gen đồng hồ sinh học trong chế độ ăn uống 3M có thể là cơ chế đằng sau thành công, vì nó giúp tăng cường tiết insulin và cải thiện việc cung cấp đường vào cơ bắp, tạo ra sự chuyển hóa glucose ban ngày và ban đêm cân bằng.



Theo nghiên cứu, sự trao đổi chất và đồng hồ sinh học của mỗi người tối ưu hóa để ăn vào buổi sáng và ăn nhẹ nhàng vào buổi tối và đêm, khi chúng ta chuẩn bị đi ngủ.



Trước đây, nhiều nghiên cứu cho thấy những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 thường tự tiêm insulin, một loại hormone điều chỉnh sự di chuyển của đường vào tế bào gan, cơ và mỡ, lên đến bốn lần một ngày.



Tuy nhiên, tiêm insulin có thể dẫn đến tăng cân và mất kiểm soát lượng đường trong máu. Điều này gây ra một vòng luẩn quẩn, gây ra béo phì, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và các biến chứng khác cao hơn.

Công dụng của Nước Ép Bầu đối với bệnh nhân tiểu đường. Nguồn: Check Sức Khỏe