Bực mình vì bị nhắc đổ rác khi đang ngủ, nam thanh niên đâm trọng thương bạn cùng phòng cách ly

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng ngày 15/4, tại một phòng trong khu cách ly trường Mầm non Cẩm Bình.



Nạn nhân là anh Dương Văn N. (SN 1986, trú tại xã Cẩm Mỹ) và người đâm anh N. trọng thương là người cách ly cùng phòng tên Lê Huy Đ. (SN 1994, trú xã Cẩm Vịnh).

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn khi đổ rác.

Cụ thể, theo nguồn tin của báo Tổ Quốc, anh Lê Huy Đ. bực mình vì bạn cùng phòng nhắc đổ rác khi đang ngủ nên mới xảy ra xô xát và đâm trọng thương anh N.

Được biết, anh Đ. và anh N. được đưa vào cách ly cùng một phòng tại khu cách ly từ thời điểm cuối tháng 3/2020 đến nay. Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Bình, khu cách ly trường Mầm non Cẩm Bình hiện có 80 công dân đang thực hiện cách ly tập trung.

Ảnh minh họa

Trước đó, cũng tại một khu cách ly ở tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ xô xát giữa N.X.Đ. (SN 1992, trú xã Hoà Hải, huyện Hương Khê) và một số đối tượng khiến N.X.Đ. bị thương.



Sau đó, Đ. đã được lực lượng chức năng triệu tập để làm rõ sự việc, lúc này Đ. khai nhận do bản thân muốn về Bệnh viện Hương Khê để cách ly điều trị cho gần nhà nên đã đăng tải thông tin sai sự thật.

Bộ đội tất bật chuẩn bị suất cơm cho người trong khu cách ly tập trung