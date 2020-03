Bực tức vì bị mắng chuyện ăn nhậu, nghịch tử sát hại rồi loan tin… mẹ tự tử

Sau khi hoàn tất điều tra vụ nghịch tử sát hại mẹ, ngày 12/3, VKSND TP Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Phạm Văn Tho Em (29 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân là bà Phạm Thị Thiểu (73 tuổi, mẹ Em).

Theo cáo trạng truy tố, sáng 29/10/2019, Tho Em đi nhậu về thì gặp mẹ đang đứng trước của nhà. Thấy con bê tha không chịu làm ăn, bà Thiểu buông lời trách móc: “Mày không đi làm ăn, tối ngày đi ăn nhậu”.

Bị mẹ trách móc, Tho Em cảm thấy không vui nên đã cãi lại rằng: “Hai bữa nữa đi làm rồi”. Thấy con trai cãi giả, bà Thiểu tỏ ra giận giữ, vừa đi vào trong bếp bà vừa la mắng con trai lười làm, suốt ngày nhậu nhẹt.

Nghịch tử sát hại mẹ vì bị mắng chuyện ăn nhậu

Trong người vẫn còn hơi men cộng với việc bực tức bị mẹ mắc nên Tho Em chạy vào đánh mẹ mẹ cho hả giận. Khi xuống bếp hắn thấy mẹ đang khom người xuống đất nhặt đồ, mặt quay vào bên trong nên đã lấy con dao đi đến cắt cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tho Em không hề tỏ ra ân hận về hành động độc ác của mình mà ngay lập tức hắn nảy ra ý định che giấu tội lỗi. Tho Em bỏ con dao tại hiện trường rồi đi ra trước nhà giở vờ khóc lóc, tri hô hàng xóm rằng bà Thiểu tự tử. Đồng thời, hắn kêu mọi người sang giúp đưa mẹ đi cấp cứu.

Tuy nhiên, khi mọi người chạy sang thì bà Thểu đã tử vong. Nhận thấy cái chết của nạn nhân có nhiều điểm đáng nghi nên một số người hàng xóm đã bảo nhau gọi điện trình báo sự việc lên Công an.

Nhận được tin báo án, Công an TP Cần Thơ đã xuống phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi. Kết luận khám nghiệm cho thấy bà Thểu bị sát hại chứ không phải tự sát.

Điều tra sâu thì thấy bà Thểu không có mâu thuẫn với ai và cũng không có uất ức chuyện gì. Theo một số nhân chứng, trước khi sự việc xảy ra có nghe loáng thoáng thấy việc bà Thểu mắng con trai chuyện ăn nhậu.

Từ những tài liệu và lời khai nhân chứng, cơ quan chức năng xác định, Tho Em là nghi phạm số 1 của vụ án. Tho Em bị triệu tập về trụ sở làm việc, sau nhiều giờ đấu tranh, nghi phạm đã thừa nhận hành vi sát hại mẹ. Nguyên nhân gây án được đưa ra là vì bực tức chuyện mẹ mắng đi ăn nhậu.

Your browser does not support HTML5 video.

Nghịch tử giết mẹ ruột rồi đốt xác phi tang

Xem thêm: Nghịch tử đánh bố tử vong sau trận cãi lộn nảy lửa

Nga Đỗ (t/h)