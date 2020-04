Bực tức vì bị nhắc hát loa kẹo kéo ồn ào, nam thanh niên đâm hàng xóm tử vong

Liên quan đến vụ người đàn ông bị đâm tử vong ở xóm trọ, tối ngày 15/4, Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Khoa (30 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh xác định nạn nhân là ông N.V.B. (50 tuổi, quê ở Bến Tre, tạm trú tại ấp 6, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh). Ông B. và Khoa là hàng xóm sống cùng nhau trong xóm trọ tại ấp 6, xã Phạm Văn Hai.

Chiều ngày 14/4, Nguyễn Thanh Khoa cùng một nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại dãy nhà trọ. Trong lúc ăn uống, Khoa và nhóm bạn có lôi loa kẹo kéo ra hát hò. Lúc này, ông B. sống kế bên thấy tiếng loa làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của mình nên đã chạy qua nhắc nhỏ.

Chỉ vì lời nhắc nhở mà hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nhưng sau đó được mọi người ngăn cản nên ông B. đã bỏ về nhà, song vẫn tiếp tục chửi bới Khoa.

Trong người có hơi men cộng với việc bực tức vì ông B. cố chửi bới nên Khoa về phòng lấy cây sắt dài hai mét đưa cho em họ là L.K.D. (23 tuổi, đến trọ Khoa chơi) qua nhà ông B. để “nói chuyện”.

Đến phòng ông B., Khoa bị con trai ông này dùng chai bia ném trúng người, ông B. cầm chai bia tấn công. Trong lúc vật lộn, Khoa lấy dao đâm ông B. gục tại chỗ. Sau khi gây án xong, Khoa bỏ về phòng trọ ngủ.

Về phần ông B., sau khi bị đâm được con trai và hàng xóm đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông B. đã tử vong khi vừa đưa vào Bệnh viện

Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan điều tra. Công an vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Từ bằng chứng có được cùng với lời khai nhân chứng có mặt tại hiện trường, Công an huyện Bình Chánh ra lệnh tạm giữ đối với Khoa để phục vụ công tác điều tra.

