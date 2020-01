Bực tức vì con gái không cho hôn, gã trai 9x cầm kéo đâm vợ cũ tới chết

Ngày 2/1, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ đối tượng Võ Tấn Thành (28 tuổi, trú tỉnh Bình Dương ) để điều tra về hành vi Giết người . Nạn nhân là chị Phan Thị Thu Hiền (25 tuổi) - vợ cũ của Thành.

Được biết, Võ Tấn Thành và nạn nhân vừa mới ly hôn hồi cuối năm 2019. Cả hai có một đứa con chung là bé gái khoảng 5 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, án mạng xảy ra tại nhà chị Hiền ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng vào chiều ngày 1/1 vừa qua. Cụ thể, vào lúc khoảng 11h ngày hôm đó, Võ Tấn Thành đến nhà vợ để thăm con gái. Lúc này, trong nhà chỉ có cô con gái 5 tuổi và một người cháu là Phan Thanh Huy (19 tuổi).

Thấy con gái, người cha vồ vập ôm con vào lòng và "hôn lấy hôn để", thế nhưng bé gái lại tỏ ra hờ hững, khóc lóc đẩy cha ra. Cháu bé còn nói là "mẹ không cho hôn ba".

Bực tức vì con gái không cho hôn, Võ Tấn Thành cầm kéo đâm vợ cũ tới chết, Ảnh: Vietnamnet

Chết lặng trước câu nói của con gái, Thành ngồi lại chơi với con và chờ vợ cũ về để hỏi cho ra lẽ.

Đến 13h cùng ngày, chị Hiền đi đám cưới trở về nhà gặp Thành. Lúc này, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong cơn giận dữ, Thành chạy xuống bếp lấy con dao chém chị Hiền.

Chứng kiến sự việc, người cháu Phan Thanh Huy liền chạy ra ngoài tri hô hàng xóm. Trong lúc đó, Thành vẫn tiếp tục dùng kéo sắt đâm lên tiếp vào người vợ cũ cho đến khi chị này gục xuống.

Sau khi gây án, đối tượng vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và dân quân của xã Thanh Tuyền,công an huyện Dầu Tiếng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và truy bắt Võ Tấn Thành.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Thành bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại 1 nông trường cao su thuộc xã An Lập trên địa bàn huyện.

Được biết, ngày 2/1, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục lấy lời khai Võ Tấn Thành để làm rõ hành vi sát hại vỡ cũ của đối tượng này.

Kiều Đỗ (t/h)