Bức xúc cảnh mẹ chồng 88 tuổi sinh hoạt khó khăn bị con dâu đánh đập dã man

Ngày 27/2, công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ bạo hành gia đình xảy ra trên địa bàn, cụ thể là vụ mẹ chồng 88 tuổi sinh hoạt khó khăn bị con dâu đánh đập dã man.

Camera ghi lại hình ảnh nghi con dâu bạo hành mẹ chồng.

Trước đó, từ ngày 25/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một cụ bà đang bị một người phụ nữ khác bạo hành . Cụ thể, người phụ nữ sau khi thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho cụ bà nằm trên giường thì bất ngờ đánh liên tục cụ bà không có khả năng chống cự. Không chỉ vậy, người này còn lấy một cái que dài, liên tục đánh vào người cụ bà. Thậm chí, có lúc người này còn bế thốc cụ bà lên, quăng quật... như búp bê khiến nhiều người xem không khỏi kinh hãi.

Người đàn ông chỉ đứng nhìn chứ không can thiệp

Vào thời điểm trên, tại nhà còn có sự xuất hiện của một người đàn ông và 1 bé gái khác nhưng không ai có hành động can ngăn. Sự việc chỉ kết thúc khi bé gái nói nhỏ: "Ông nội về tới", người đàn ông kia bế thốc cụ bà lên và đưa vào trông nhà. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn video trên đã có đến hơn 54.000 lượt bình luật và chia sẻ, hiện vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Được biết, vụ việc trên xảy ra tại xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo. Danh tính nạn nhân bị bạo hành được xác định là bà Võ Thị D. (88 tuổi). Bà D. sống chung với con ruột là ông Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và con dâu Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng trú xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo).

Theo nguyên nhân ban đầu, vụ việc xảy ra do bà D. đã lớn tuổi, đãng trí, sinh hoạt cá nhân khó khăn, không thể tự chủ. Nhiều khả năng sự việc diễn ra trong thời gian dài nên vợ chồng ông Tuấn đã có hành động đáng trách trên. Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã An Thạnh Thủy cùng các đoàn thể đã tới tận hộ để trò chuyện, thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình

