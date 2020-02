Bức xúc cảnh youtuber làm clip giả vờ bị nhiễm virus corona khiến cộng đồng hoang mang

Ngày 29/1, vừa qua, tài khoản Youtube tên Đ.Đ. đã đăng một video có tên "Giả Vờ Nhiễm Virus Corona Troll VyVy" khiến nhiều người bất xúc. Theo đó, nam Youtuber đã làm clip giả vờ bị nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi cấp đang bùng phát toàn cầu để thử phản ứng một bạn gái.

Nam YouTuber làm clip giả vờ bị nhiễm viêm phổi corona. Ảnh chụp màn hình.

Đầu tiên, để giả vờ bị nhiễm virus corona, nam thanh niên đã đeo khẩu trang, sau đó nằm gục trên san nhà và liên tục ho lớn. Khi cô gái trong clip hỏi anh chàng Đ. Đ bị sao, nam youtuber không trả lời mà tiếp tục nằm ho. Thấy vậy, cô gái trong clip hoảng sợ, bỏ chạy vào trong phòng. Sau đó, cô gái trở ra và trang bị quần áo, khẩu trang cùng kính để tự bảo vệ mình. Cô gái lại gần thanh niên nhưng không dám đỡ người này dậy mà chỉ dùng chân lay lay anh ta.

Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng và bị nhiều người lên tiếng chỉ trích. Cư dân mạng cho rằng hành động của các nhân vật trong đoạn clip quá phản cảm, không đúng thực tế. Nhiều người cho rằng làm clip troll - trêu chọc với nội dung như vậy là thiếu khoa học, phản cảm giữa thời điểm dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra khiến cộng đồng hoang mang là không nên.





Xuất hiện nhiều clip có nội dung tương tự khiến nhiều người bức xúc

Không chỉ có tài khoản Đ.Đ. trên mà hiện nay trên Youtube cũng liên tục xuất hiện nhiều clip giả vờ bị nhiễm corona. Những người làm clip này thường dựa trên những thông tin về biểu hiện bệnh rồi phóng đại, làm quá khiến người xem không khỏi hoang mang.

Chẳng hạn, đoạn clip của Youtuber N.P. Vlogs bị người xem bình luận là không đúng thực tế. Theo đó, khi phát hiện chồng bị nhiễm virus, người vợ đã gọi điện cho đường dây nóng để hỏi ý kiến chuyên gia. Sau đó người này lại để chồng đi Bệnh viện một mình do sợ lây, còn người chồng thì liên tục phun nước bọt khắp phòng để khiến người thân lây nhiễm.

Bức xúc trước những dạng clip ăn theo, tung tin sai sự thật, lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích, kêu gọi tẩy chay những kênh youtube làm nội dung phản cảm như vậy.

Bị phạt 10 triệu đồng vì tung sai lệch về virus Corona tại Hải Phòng

