Bức xúc gã chồng vũ phu hành hung vợ ngay giữa đường

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông hành hung vợ ngay giữa đường bất chấp có con nhỏ đang chứng kiến.

Người đàn ông đánh vợ dã man giữa phố

Theo đoạn clip, một cặp đôi được cho là vợ chồng bất ngờ dừng xe, cự cãi nhau trên vỉa hè. Trong lúc nóng giận, người chồng bất ngờ lao vào đánh đấm vợ túi bụi, khiến chị này ngã sõng soài xuống đường. Chứng kiến sự việc, một người đàn ông bức xúc chạy từ trong nhà ra can ngăn. Dù vậy, người chồng vẫn tiếp tục lớn tiếng, mắng chửi vợ không ra gì.

Người vợ lúc này định lại gần xe máy, nơi đang có con nhở đứng chờ thì người chồng lại xông tới đánh đập. Bất chấp đang đứng giữa đường, thậm chí còn có con nhỏ chứng kiến, gã đàn ông vũ phu giật tóc, đẩy vợ ngã xuống đường, liên tục dùng chân tay đánh đấm vợ. Mãi đến khi có người khác ra ngăn cản, gã chồng mới chịu dừng xuống tay. Người vợ chỉ im lặng chịu đựng, không có hành động chống lại những cú đánh dã man của gã chồng.

Còn có con nhỏ phải chứng kiến vụ hành hung dã man

Sau khi đoạn clip trên được đăng tải, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc. Dù chưa biết nguyên nhân ra sao, nhưng hành động như vậy là không thể chấp nhận được. Đánh vợ đã là hành vi xấu, đây lại còn không biết xấu hổ, đứng ngoài đường đánh đập vợ. Thậm chí, ngay cả khi có đứa con non nớt chứng kiến, người này cũng thẳng tay hành hung vợ, nhiều khả năng gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý của đứa trẻ. Đa phần cư dân mạng cho rằng đây là hành vi bạo hành gia đình không thể chấp nhận được, và đây là việc vi phạm Pháp luật , cần phải được trừng trị.

Tài khoản L.M bức xúc: “Chẳng biết người vợ có lỗi lầm gì, nhưng bị người đầu ấp tay gối đánh đập dã man như vậy thì thật không thể chấp nhận được". Tài khoản H. thì bình luận: "Mình là người ngoài cuộc, chỉ xem và rút kinh nghiệm thôi. Chỉ tiếc cho em nhỏ, chứng kiến cảnh tượng không nên xem này, có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh ám ảnh sâu sắc".

Hiện đoạn clip vẫn đang được lan truyền trên MXH và thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Chi Nguyễn (t/h)