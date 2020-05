Bức xúc gã đầu bếp nhổ nước bọt, vứt đầu lọc thuốc lá vào đồ ăn cho khách

Trong cuộc sống, chúng ta thường chấp nhận bỏ một khoản tiền lớn để ra nhà hàng ăn uống, mong muốn được thưởng thức những bữa ăn thật ngon lành mà không phải tự tay nấu nướng. Thế nhưng, không ít người đã phải chịu đựng những trải nghiệm hết sức kinh khủng khi đi ăn hàng quán bởi hành động vô ý thức của những người phục vụ.

Mới đây, theo Beijing News, thực khách Zheng đã có một trải nghiệm rợn người khi đi ăn tại một nhà hàng ở TP. Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc . Ông Zheng dẫn gia đình tới nhà hàng Sufuji vào lúc 2h chiều Chủ Nhật để cùng tận hưởng những bữa ăn ngon lành. Ông gọi cho con nhỏ một bát súp hầm, tuy nhiên sau khi nếm thử thì liền trả lại nhà bếp do hương vị quá tệ.

Sau đó, phía nhà hàng phục vụ cho ông Zheng một bát súp khác, và lần này ông lại tiếp tục phát hiện một điều bất thường. Ở giữa bát súp, ông Zheng thấy một vật lạ dài khoảng 3cm, khi nhấc lên kiểm tra thì tá hỏa nhận ra đó là đầu lọc thuốc lá.

Quá tức giận, ông Zheng gọi quản lý nhà hàng và yêu cầu giải thích. Ban đầu, bồi bàn nói rằng đó là tai nạn không mong muốn, tuy nhiên ông Zheng không chấp nhận và yêu cầu muốn được xem camera an ninh. Sau khi xem, ông Zheng không khỏi choáng váng khi phát hiện sự thật động trời: Đầu bếp nấu bát súp cho con ông đã không hề đeo khẩu trang còn cố tình cúi xuống, nhổ nước bọt vào trong đó. Ông Zheng bức xúc: "Mọi người có thể thấy rất rõ cảnh đầu bếp cúi xuống, nhổ nước bọt vào bát súp". Hành vi của gã đầu bếp không chỉ khiến người khác rùng mình kinh tởm mà còn vô cùng sợ hãi vì tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp.

Sau đó, nhà hàng xác nhận đầu bếp Wang, 22 tuổi nấu bát súp đúng là đã có hành vi nhổ nước bọt , nhưng là nhổ vào bên cạnh chiếc chảo chứ không phải vào nồi súp. Thế nhưng, gã đầu bếp lại có lời khai trái ngược với nhà hàng, khi Wang nói rằng mình đang bị viêm họng và anh ta nhổ nước bọt lên sàn. Wang nói mình thấy "khó chịu trong cổ họng" khi đang làm dở món ăn này nên đã có hành động trên.

Quá bức xúc với sự việc này, ông Zheng đã làm đơn tố cáo. Sau đó, nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại này đã bị yêu cầu đóng cửa, phải giải quyết chuyện với đầu bếp thật nghiêm túc. Chủ nhà hàng cho biết họ sẽ sẵn sàng hợp tác điều tra sự việc này. Nhà chức trách dự tính sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh của nhà hàng, đồng thời phạt số tiền lên tới 100.000 NDT (khoảng hơn 300 triệu đồng).

Chi Nguyễn (t/h)