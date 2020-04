Your browser does not support HTML5 video.

Bức xúc người phụ nữ mang túi đi vơ hết phần quà từ thiện ở Hà Nội 19:21 13/04/2020 Sau khi quan sát không có ai, người phụ nữ mang theo túi nilong gom toàn bộ đồ trên bàn cho vào túi rồi bỏ đi. Hành động đáng xấu hổ này khiến mọi người vô cùng bức xúc.