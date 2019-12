Bị cáo Bùi Văn Công phản cung: “Tôi không phạm tội giết người, hiếp dâm và bắt cóc”

Chiều nay, ngày 26/12, HĐXX tiếp tục làm việc. Chủ tọa đề nghị áp giải 5 bị cáo đến khu vực xét xử để tiếp tục phiên xét hỏi.

Bị cáo Lường Văn Lả và Lường Văn Công đều trả lời rất thành khẩn, lời khai khớp với lời khai ban đầu. Riêng bị cáo Bùi Văn Công thì liên tục chối bay chối biến tội danh của mình.

Đứng trên bục xét hỏi Công nói: “Bị cáo bị oan, Bị cáo bị ép cung, đánh đập nhiều lần đến ngất đi và bị dùng điện dí vào vùng nhạy cảm, hất nước cho tỉnh”. Công nói thêm, vì sợ nên đã khai như trong hồ sơ để chờ ngày ra tòa.

Bùi Văn Công phản cung, chối tội

Trước tình huống này, VKS đề nghị triệu tập Lả lại phiên xử Lả khai, chính Công và Toán đã lên kế hoạch bắt cóc nữ sinh Duyên để ép bà Hiền trả nợ. Lả và đồng bọn, trong đó có Công đã thay nhau hãm hiếp nữ sinh Duyên. Công chính là kẻ dùng côn nhị khúc sát hại nữ sinh giao gà.

Phản pháo lại lời khai của đồng bọn, Công nói “không có chuyện đó”. Bị cáo nếu để phi tang sẽ không phi tang trên đất nhà em gái. Ngay lập tức VKS đề cập đến vết máu trên xe, Công nói rằng, vết máu này là do bị gài, “kẻ chủ mưu hãm hại bị cáo đang ở ngoài xã hội ”.

HĐXX yêu cầu Giám định viên Viện khoa học hình sự Bộ Công an đọc mẫu máu trên xe tải của Công. Mẫu máu phù hợp với mẫu máu của Cao Mỹ Duyên. Lúc này Công vẫn ngoan cố: “Chỉ có đội thằng Hùng này lấy máu vứt vào xe bị cáo để giết bị cáo và kinh tế nhà em gái bị cáo”.

Bùi Văn Công khai bị hãm hại

HĐXX yêu cầu Lường Văn Hùng trả lời. Hùng khai có bị Công đánh nhưng không đem lòng thù hận. Lường còn khai, Công cũng thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Tuy nhiên, Công vẫn không chịu thừa nhận tội lỗi.

“Lời khai của Hùng và Lả là toàn toàn bác bỏ. Tôi không phạm tội giết người , hiếp dâm và bắt cóc”. Công chỉ nhận mình có tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thậm chí, khi HĐXX đề cập đến số tiền 30 triệu bà Hiền nợ thì Công chối bay chối biến rằng, bà Hiền không nợ tiền Công. Công khai bà Hiền nợ là do bị “điều tra viên mớm cung”.

Sau rất nhiều lần HĐXX, VKS xét hỏi, Công vẫn một mực kêu oan, bác bỏ cáo buộc của VKS và cho rằng, các đồng phạm vu oan cho mình để trả thù riêng.

Chó nghiệp vụ được đưa đến để đảm bảo an ninh phiên xử

Thu Nga (t/h)