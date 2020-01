Bị người yêu 'đá', nam thanh niên in băng rôn hình mặn nồng dán khắp cột điện, hàng rào...

Sau khi thất tình vì bị người yêu chia tay, nam thanh niên đã in hình ảnh mặn nồng trước đây của cả hai thành băng rôn, tờ rơi rồi dán khắp ngóc ngách của TP Đà Lạt.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hàng loạt hình ảnh thanh niên thất tình, "trả thù" người yêu cũ theo một cách không thể bá đạo hơn. Cụ thể, sau khi bị người yêu "đá", thanh niên lập tức đi in hình ảnh mặn nồng của cả 2 khi xưa thành các băng rôn, tờ rơi rồi mang đi dán khắp các ngóc ngách ở TP Đà Lạt.

Không những thế, trên hình ảnh còn in đậm 2 câu thơ vô cùng nổi bật: "Trăm năm bia đá cũng mòn/ Ngàn năm tình cảm vẫn còn dành cho em", được "trang hoàng" từ cột điện, song sắt đến biển báo giao thông, cánh cửa xe ô tô khiến nhiều người chỉ biết câm nín.

Không ít người sau khi xem xong những hình ảnh này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Có người cười vui cách trả thù bá đạo của chàng trai, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là cách níu kéo không nên làm, không văn minh chút nào. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã nhận được hơn 20 nghìn lượt tương tác, hơn 3 nghìn bình luận và hàng ngàn lượt chia sẻ.

Nhiều bình luận hài hước dưới bài đăng cho hay: "Đúng là làm nhân viên cửa hàng in nên ý tưởng táo bạo thật, một giải pháp quảng cáo hữu hiệu"; " Tình yêu anh này dành cho người yêu đúng là khiến chúng ta suy nghĩ lại chính mình"; "Bày tỏ tình cảm không quên nhiệm vụ làm giàu cho cơ quan"; "Tại sao trên đời vẫn tồn tại một người đàn ông yêu đậm sâu đến thế..."

Thế nhưng, cũng có người quan ngại trước hành động của thanh niên, tỏ ra thông cảm với cô gái trong trường hợp trên. Họ cho rằng, việc làm của anh chàng chỉ khiến cô gái thêm chán ghét, sợ hãi, thậm chí còn là hành động sử dụng hình ảnh bất hợp pháp. Thời điểm hiện tại, bài đăng vẫn được nhiều người chia sẻ rầm rộ.

