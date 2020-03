BV Bạch Mai truy tìm tất cả người tới khám chữa bệnh từ ngày 10/3 để khoanh vùng dập dịch

Truy tìm người tới khám chữa bệnh từ 10/3

Ngày 26/3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc về việc cung cấp danh sách người bệnh đã khám chữa bệnh tại BV Bạch Mai từ ngày 10/3/2020.



Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều tra dịch tễ phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc điều tra dịch tễ phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Bạch Mai phối hợp lập danh sách người bệnh khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3/2020.



Khi có danh sách, BV Bạch Mai căn cứ theo địa chỉ người bệnh để có văn bản thông báo và gửi danh sách người bệnh về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kip thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.



Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/3/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.



Hiện các tỉnh thành phố đang tích cực thông báo truy tìm người dân trên địa bàn từng tới thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai trong 14 ngày qua. Bước đầu, Hải Phòng đã xác định được 380 bệnh đến khám bệnh và 44 học viên học tập tại BV Bạch Mai. Tại Nam Định có khoảng 2.000 người từng tới thăm khám tại đây.



Cũng trong ngày 26/3, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu BV Bạch Mai thành lập danh sách nhân viên bệnh viện tham gia khám bệnh chữa bệnh tại các tỉnh thành phố.

Một trong hai nữ điều dưỡng BV Bạch Mai mắc COVID-19 được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ



Sau khi ghi nhận 2 nhân viên y tế của BV Bạch Mai dương tính với virus SARS-Cov-2, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát và lập danh sách toàn bộ nhân viên làm việc (người hành nghề, người làm việc) tại Bệnh viện Bạch Mai tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quản lý từ ngày 10/3/2020 đến ngày 26/3/2020.



Trong báo cáo, Cục yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần ghi đầy đủ các nội dung về thông tin cá nhân, số chứng chỉ hành nghề, thời gian tham gia khám chữa bệnh mà người hành nghề làm việc... gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong ngày 28/3/2020.



Hạn chế chuyển bệnh nhân từ tuyến dưới lên Bệnh viện Bạch Mai



Cũng trong ngày 26/3, Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê yêu cầu các cơ sở tổ chức khám, chữa bệnh tại chỗ toàn bộ người bệnh theo tuyến đã được phê duyệt và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, hạn chế tối đa chuyển người bệnh lên tuyến trên.



Đối với người bệnh vượt quá khả năng điều trị tại tuyến tỉnh, khi chuyển tuyến, ưu tiên chuyển đến các bệnh viện đầu ngành.



Với trường hợp đặc biệt, bắt buộc phải chuyển tuyến đến điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, yêu cầu cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh tuân thủ các quy định phòng hộ cá nhân, tránh lây nhiễm trong bệnh viện.

Sẽ xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân



Đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 xuất phát từ Bệnh viện Bạch Mai gồm 2 nhân viên điều dưỡng là bệnh nhân số 86, 87 và bệnh nhân số 133 là một nữ bệnh nhân ở Lai Châu từng có 3 tuần điều trị tại đây.

Bệnh viện Bạch Mai kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào bệnh viện



Ngay sau khi Bộ Y tế thông báo ca bệnh 86 và 87, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã triển khai đồng loạt các hoạt động với mục tiêu an toàn cho người bệnh là ưu tiên số 1 và đã tạm dừng hoạt động khám theo yêu cầu và tái khám tại các khoa; đóng cửa Nhà tang lễ BV; chỉ bố trí cổng vào bệnh viện tại đường Giải Phóng. Đồng thời, BV đang rà soát, xem xét kỹ các bệnh nhân có thể xuất viện và tạm thời chưa cho bệnh nhân đã điều trị khỏi xuất viện. Những người tiếp xúc với ca bệnh đã được cách ly.



BV đã tiến hành tiêu độc, khử trùng tất cả các khu vực liên quan; kiểm soát chặt chẽ quy trình nhiễm khuẩn, chống lây nhiễm COVID-19 tại tất cả các khoa phòng; thiết lập kiểm tra thân nhiệt, rửa tay tại cổng vào và các điểm trong khu vực khám bệnh...



Đến sáng 26/3, đã có 495 người (nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân) liên quan 3 ca dương tính nêu trên được cách ly, làm xét nghiệm. Trong số này có hơn 300 người là nhân viên y tế, học viên tại Bệnh viện Bạch Mai.



BV Bạch Mai đã xây dựng kế hoạch làm xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 cho tất cả nhân viên (gần 4.000 người) và gần 1.000 bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn khuyến cáo, tất cả người dân từng đến Bệnh viện Bạch Mai 14 ngày qua, tự cách ly, theo dõi Sức Khỏe tại nhà, nếu có triệu chứng cần liên hệ ngay với cơ quan y tế. Những trường hợp khác nếu có bệnh, hạn chế tối đa việc đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại, bệnh viện đã tạm ngừng khám chữa bệnh theo yêu cầu và tái khám, chỉ tiếp nhận các trường hợp cấp cứu hoặc cần theo dõi, điều trị bệnh liên tục.

Video: VTC

