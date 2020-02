BV Chợ Rẫy khẳng định tin 33 người chết vì virus corona là bịa đặt

Sáng nay, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn hội thoại với nội dung lan truyền rằng có 33 người chết vì virus corona tại BV Chợ Rẫy. Ngay sau khi đăng tải, đoạn thông tin này đã được chia sẻ với tốc độc chóng mặt khiến nhiều người hoang mang.

Theo đó, đoạn hội thoại xảy ra giữa một cô gái và người em tên Trang, nói về việc gia đình có một người anh làm bác sĩ Khoa Gây mê, Bệnh viện Chợ Rẫy . Vị bác sĩ này đã thông tin với gia đình rằng tại BV có tới 33 người tử vong do virus corona. Người tên Trang chia sẻ: “Anh của chị làm ở Khoa gây mê, BV Chợ Rẫy. Ảnh nói tại BV Chợ Rẫy đã có 33 người chết do bệnh Corona rồi. Ảnh nói thông tin này với tụi chị là chính xác 100%, ảnh nói là nói xong với mình là ngày mai ảnh nghỉ luôn vì quá sợ, không dám làm nữa. Cho nên tốt nhất là Trang ơi em đừng ra đường nữa, tốt nhất là đừng có ra đường, mua đồ ăn về trữ sẵn đi tầm 1 tuần hơn, 10 ngày nữa nó phát dịch là khỏi đi đâu luôn đó em ơi. Mấy người trong BV là biết rõ nhất!"

Trước tin đồn này, Trưởng phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy, ông Lê Minh Hiển cho biết thông tin trên hoàn toàn là tin đồn bịa đặt, tin sai sự thật; phía bệnh viện đã báo tin cho cơ quan chức năng để điều tra.

Tiếp đó, cũng trong ngày hôm nay, cư dân mạng lại lan truyền thông tin tại BV Nhi đồng 1 vừa phát hiện trường hợp bệnh nhi 2 tuổi ở quận 7 bị nhiễm virus corona. Thậm chí, nguồn tin này còn cho biết toàn bộ êkíp bác sĩ khám cho bé vì không có đồ bảo hộ đã lập tức bị cách ly!

Tuy nhiên, Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi Đồng 1, bác sĩ Trương Hữu Khanh đã nhanh chóng đính chính thông tin trên trang Facebook cá nhân của mình: "Thông báo bệnh viện Nhi đồng 1 tới hiện nay chưa có chữa bệnh nhi nào bị bệnh do nCoV cả. Có hai bé nguy cơ cần cách ly xét nghiệm đều âm tính. Hiện nay không còn cách ly bé nào cả. Các tin khác tin này là tin nhảm hết!".

Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra bùng phát phức tạp ở nhiều nước trên thế giới khiến nhiều người lo lắng. Lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh, nhiều người đã tung tin đồn, tin sai sự thật về virus corona khiến nhiều người hoang mang, hoảng sợ.

Bị phạt 10 triệu đồng vì tung sai lệch về virus Corona tại Hải Phòng

Chi Nguyễn