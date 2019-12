BV Trưng Vương họp báo vụ nổ súng tự sát: Hành động quá bất ngờ, bệnh viện không kịp trở tay

Trong buổi họp báo sáng nay, bác sĩ Lê Thanh Chiến – Giám đốc bệnh viện thông tin: Bệnh nhân P.Đ.T.D (SN 1978, ngụ quận 8, TP HCM) đã tự sát bằng súng tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện vào tối ngày 22/12. Mặc dù được y bác sĩ theo dõi sát nhưng do vết thương quá nặng, bệnh nhân đã qua đời lúc 3h30 ngày 23/11. Bệnh nhân qua đời với vết thương xuyên sọ do hỏa khí vùng thái dương.

Lãnh đạo bệnh viện thông tin đến báo chí về vụ việc

Chia sẻ về quá trình bệnh dân D. tự sát, bác sĩ Chiến nhấn mạnh: Bệnh nhân hành động quá nhanh khiến cho lực lượng bảo vệ, ekip trực ca không kịp trở tay. Mặc dù khi phát hiện sự việc, các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ nội viện để cấp cứu bệnh nhân nhanh nhất nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Cùng thời điểm, bệnh viện đã trình báo lên cơ quan Công an phối hợp điều tra, xử lý.

Về nguồn gốc khẩu súng nạn nhân dùng để tự sát, bác sĩ Chiến cho biết, Công an đang làm việc với gia đình nạn nhân để xác minh nguồn gốc khẩu súng này. Còn thông tin đưa bệnh nhân vào khoa Nhiễm là do tất cả các bệnh nhân nhập viện do uống thuốc tự tử đều được chuyển sang khoa này để điều tra.

Vụ việc xảy ra vào tối 22/12 tại Khoa Cấp cứu bệnh viện Trưng Vương

Liên quan đến vụ án này, trước đó, báo Giao thông đưa tin: Ông D. trước đây kinh doanh bất động sản và từng bị tập đoàn Alibaba lừa đảo . Cách đây vài tháng, ông D. có mua mấy lô đất ở Vũng Tàu nhưng bị người ta lừa bán mất hơn 3 tỷ nên thấy buồn chán, tuyệt vọng.

Thời gian gần đây gia đình phát hiện ông D. có biểu hiện trầm cảm. Ngày 22/12, gia đình phát hiện, ông D. uống 100 viên thuốc ngủ để tự tử nên đã đưa vào bệnh viện Trưng Vương (quận 10) để cấp cứu.

Còn theo phía bệnh viện, dù các y bác sĩ đã yêu cầu ông D. ở lại bệnh viện để theo dõi nhưng không hiểu vì lý do gì, gia đình cho ông D. xuất hiện trong ngày 22/12. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, ông D. quay lại Khoa Cấp cứu của bệnh viện và nổ súng tự tử.

