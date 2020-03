TP HCM có ca nhiễm COVID-19 mới, từng ăn tối với bệnh nhân thứ 34

Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, vào chiều hôm nay ngày 13/3/2020, vào lúc 17h Bộ Y tế xác nhận thông tin của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.



Được biết, bệnh nhân là nam, 25 tuổi, trú tại phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34.

Bệnh nhân thứ 45 là trường hợp lây nhiễm thứ 9 có liên quan đến bệnh nhân thứ 34

Người này đã ăn tối và làm viêc với vợ chồng bệnh nhân 34 tại Bình Thuận ngày 3/3. Ngày 4/3 bệnh nhân trở lại TP.HCM trên xe cá nhân cùng 3 người khác.



Theo như thông tin trên Theo như thông tin trên Zing .vn, trước đó, vào ngày 10/3, sau khi biết thông tin bệnh nhân thứ 34 mắc bệnh COVID-19, người này đã tự cách ly tại nhà. Đến ngày 12/3 vừa qua, bệnh nhân có ngạt mũi, rát họng nên đến khám và được cách ly tập trung tại quận Tân Bình. Tiếp đó, bệnh nhân về khu điều trị tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng.



Đêm cùng ngày, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 của người này. Vào ngày 13/3, mẫu bệnh phẩm được chuyển cho Viện Pasteur TP.HCM, hiện



Đêm cùng ngày, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 của người này. Vào ngày 13/3, mẫu bệnh phẩm được chuyển cho Viện Pasteur TP.HCM, hiện Sức Khỏe bệnh nhân ổn định.

Đồng thời, cơ quan y tế tại TP.HCM đã tiến hành điều tra, xác minh trường hợp tiếp xúc gần với người đàn ông này ( gia đình , bạn bè, đồng nghiệp, nhà liền kề…), thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu giám sát.

Cùng với đó, tổ chức khử khuẩn nơi ở người này và tổ chức truyền thông nguy cơ. Ngoài ra, tiến hành điều tra các trường hợp tiếp xúc gián tiếp để hướng dẫn giám sát, phòng bệnh theo quy định.

Đối với bệnh nhân thứ 34, là phụ nữ 51 tuổi được tỉnh Bình Thuận xác nhận dương tính với COVID-19 vào hôm 10/3. Người này trở về từ Mỹ rồi nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Tiếp đó, tại tỉnh Bình Thuận lại ghi nhận thêm 3 ca lây nhiễm virus corona từ nữ bệnh nhân này là con dâu, tài xế và nhân viên của bà. Vào ngày 12/3, Bộ Y tế tiếp tục công bố 5 ca nhiễm tại Bình Thuận.



Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 2 và 13 tuổi, là người tiếp xúc diện F1 và F2 với bệnh nhân thứ 34. Với thanh niên trên, anh là bệnh nhân thứ 9 bị lây nhiễm từ người thứ 34.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức COVID-19