Cả 8 bệnh nhân thôn Hạ Lôi đều thuộc diện mất dấu F0 với hơn 1000 trường hợp F1 và F2

Chiều 12/4, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 mới. Bệnh nhân 259 và 260 đều cư trú ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội). Đến nay, ổ dịch này đã có tổng cộng 8 bệnh nhân.

Trả lời Zing .vn, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cố vấn cao cấp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, đánh giá có 2 lý do khiến ổ dịch tại thôn Hạ Lôi lại phức tạp hơn nhiều so với các ổ dịch ngoài cộng đồng trước đó.



Thứ nhất, các ca bệnh tại thôn Hạ Lôi đều chưa xác định được F0, đặc biệt là ca bệnh 243 vẫn chưa thể xác định được nguồn lây. "Không chỉ bệnh nhân 243, mà các ca khác tại thôn Hạ Lôi đều thuộc diện 'mất dấu F0'. Các bệnh nhân này có sự giao lưu phức tạp, đến nay vẫn chưa thể khẳng định được các ca tại thôn Hạ Lôi có phải do lây từ bệnh nhân 243 hay không", ông Phu cho hay.

Thôn Hạ Lôi bị phong tỏa trong 28 ngày

Thứ hai, các bệnh nhân đều có lịch trình di chuyển và giao tiếp phức tạp, nhiều hoạt động tại khu vực đông người. Điển hình như bệnh nhân 243 có liên quan tới 3 bệnh viện như: Bệnh viện Bạch Mai , Phụ sản Hà Nội, Đa khoa Phúc Yên rồi còn dự đám cưới, đám giỗ. Hay bệnh nhân 254 đến Bệnh viện Thận 3 ngày 1 tuần. Với những trường hợp này, nguy cơ lây lan ra cộng đồng là rất cao do những khu vực như bệnh viện rất nhạy cảm.



Đồng quan điểm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC) Khổng Minh Tuấn cho rằng ổ dịch Hạ Lôi có sự bùng phát nhanh hơn và với quy mô lớn hơn nhiều các ổ dịch trước đó.



Dù có sự tương đồng về mặt dân cư (xấp xỉ 11.000 dân), nhưng tình hình dịch ở thôn Hạ Lôi được đánh giá phức tạp hơn nhiều xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) trước đó.



"Đối với trường hợp mắc COVID-19 tại xã Sơn Lôi, cơ quan chức năng xác định được ngay nguồn lây là từ Vũ Hán, Trung Quốc. Trong khi đó, ổ dịch thôn Hạ Lôi phức tạp hơn nhiều về tính chất các ca bệnh và số lượng người tiếp xúc.



Theo báo cáo của Sở y tế Hà Nội, đến nay lực lượng chức năng đã xác định được gần 500 trường hợp F1, hơn 600 trường hợp F2 liên quan đến các bệnh nhân tại thôn Hạ Lôi. Ổ dịch này cũng có số F0 lớn nhất - 8 người.

Tiến hành tiêu độc khử trùng tại thôn Hạ Lôi



Từ ngày 8/4, Hà Nội đã thực hiện phong tỏa toàn thôn Hạ Lôi với gần 11.000 nhân khẩu trong vòng 28 ngày để dập dịch. Mặt khác, CDC Hà Nội đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng toàn bộ người dân ở các xóm nơi ở của bệnh nhân 243 và các bệnh nhân lây nhiễm thứ phát.

"Hầu hết ca dương tính mới đều được phát hiện qua sàng lọc, không có có triệu chứng. Nên việc xét nghiệm phát hiện sớm là rất cấp thiết, để phát hiện và ngăn chăn sự lây lan", ông Tuấn cho hay.

Bên cạnh đó, toàn bộ vùng cách ly được phun khử khuẩn, khuyến cáo người dân hạn chế đến mức thấp nhất phải ra khỏi nhà. Chính quyền xã, huyện đảm bảo đủ các điều kiện về nhu yếu phẩm, thức ăn trong thời gian cách ly cho người dân.

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh, trong giai đoạn phòng chống dịch hiện nay, chúng ta cần nhớ sẽ có các F0 chưa xác định đang ở trong cộng đồng.

Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4