Thêm 3 ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội: Nữ tiếp viên có kết quả dương tính sau 8 ngày âm tính lần 1

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngày 16/3/2020, Bộ Y tế xác nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới là bệnh nhân số 58 và 59.

Bệnh nhân thứ 58 là nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại phố Yên Thế, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Cô gái này là du học sinh tại Pháp, nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ngày 15/3/2020.



Ngay sau khi nhập cảnh, nữ du học sinh được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội tổ chức sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Bệnh nhân thứ 59 là nữ, 30 tuổi, tên L.T.Q (thuê trọ tại ngõ 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên. Cô là tiếp viên trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội vào ngày 2/3, chuyến bay được phát hiện có nhiều người mắc bệnh trước đó.



Ngày 6/3, sau khi xác định trường hợp đầu tiên trên chuyến bay mắc bệnh là bệnh nhân số 17, nữ tiếp viên được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Sau 1 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính vào ngày 7/3/2010, nữ tiếp viên đã được chuyển về BV Đa khoa Gia Lâm.



Trong thời gian tại BV Đa khoa Gia Lâm, đến ngày 14/3/2020 nữ tiếp viên có triệu chứng ho, sốt, ngày ngày 15/3/2020 cho kết quả xét nghiệm dương tính SARS-COV-2. Điều này có nghĩa bệnh nhân có kết quả dương tính sau 8 ngày âm tính lần 1.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiêt đới Trung ương cơ sở Đông Anh trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Như vậy, trên chuyến bay VN0054 đáp xuống dân bay Nội Bài ngày 2/3 đã ghi nhận 17 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 2 nữ tiếp viên hàng không, 2 hành khách người Việt, còn lại đều là du khách nước ngoài.



Chiều 16/3, tại phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định trên địa bàn thành phố đã phát hiện 2 trường hợp xét nghiệm âm tính ban đầu nhưng 7 - 8 ngày sau lại phát hiện dương tính. Do đó, ông Chung cho rằng, cần nhận thức rõ việc xét nghiệm âm tính chưa phải hoàn toàn yên tâm.



Cũng trong chiều tối 16/3, Bộ Y tế xác nhận ca bệnh thứ 60 là nam, 29 tuổi, quốc tịch Pháp. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ Pháp về Nội Bài ngày 09/03/2020, trước đó chuyến bay này từng ghi nhận có ca dương tính với COVID-19.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân có đi du lịch tại một số điểm tại Hà Nội và Ninh Bình. Ngày 15/03, bệnh nhân quay trở lại Hà Nội và được trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly.

Cùng ngày, kết quả xét nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định dương tính với COVID-19. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, hiện tình trạng sức khoẻ bệnh nhân ổn định.

