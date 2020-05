Cả chục thanh niên lao vào hỗn chiến sau câu nói vu vơ về việc hai cô gái ẩu đả

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 19/4, Thái Thị Kim Ngân và Huỳnh Kim Chi đánh nhau tại khu vực khóm Châu Qưới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang ).

Cuộc ẩu đả trên có sự chứng kiến của nhóm Lê Minh Luân, Nguyễn Đình Vĩ, Trịnh Hoàng Minh, Trịnh Lý Nhật Minh, Lý Nguyễn Hoàng Nam và một số thanh niên khác. Thấy hai cô gái đánh nhau, Luân chạy đến can ngăn và lớn tiếng chửi Chi.

Nghe thấy Luân chửi Chi, Nguyễn Ngọc Tân nói với bạn là Lê Thành Giúp (20 tuổi) và Nguyễn Đức Huy (21 tuổi cùng trú tại thành phố Châu Đốc) và những người trong nhóm “Thằng này con trai mà chửi con gái”. Chỉ vì câu nói trên mà hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Giúp rút dao thủ sẵn trong người đâm Luân trọng thương. Ngoài ra, Hoàng minh cũng bị thương tích nhẹ ở mặt, còn Vĩ bị một thanh niên đâm nhiều nhát vào lưng. Bị đâm, nhóm của Luân nhanh chóng bỏ chạy.

Giúp, Tân, Nhỏ và Huy (từ trái qua)

Chưa dừng lại, Huy cùng Giúp về nhà lấy dao tự chế đi tìm nhóm của Luân để tiếp tục giải quyết nhưng không thấy. Giúp trở về nhà thì gặp Lê Thành Tín Nhỏ (27 tuổi, chú ruột của Giúp). Thấy tay Giúp bị thương Tín nhỏ hỏi làm sao thì hắn kể lại đầu đuôi sự việc. Đang sẵn hơi men trong người lại nghe cháu kể thế nên Nhỏ lấy một cây dao đi tìm nhóm Luân để đánh.

Nhỏ đi được một đoạn thì gặp Nhật Minh và Lê Minh Nhật cùng một số người đang đứng. Cho rằng nhóm này gây thương tích cho cháu mình nên đã lao vào chém Minh và Nhật. Thấy nhiều người chạy đến, Nhỏ liền bỏ chạy về nhà cất dao.

Sau đó sự việc được trình báo Công an . Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của Nguyễn Minh Luân là 54%, Lê Minh Nhật là 36%, Nguyễn Đình Vĩ là 24%, Trịnh Lý Nhật Minh và Trịnh Hoàng Minh mỗi người là 2%.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Châu Đốc mới ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Thành Giúp, Nguyễn Ngọc Tân, Nguyễn Đức Huy và Lê Thành Tín Nhỏ, để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

