Cả làng đánh đập, thiêu sống gã “yêu râu xanh” để đền tội cưỡng hiếp, sát hại bé gái 6 tuổi

Mới đây, người dân trong làng Cacahoatan, Chiapas, Mexico đã thiêu sống người đàn ông tên Alfredo Roblero vì nghi hắn gây ra cái chết thương tâm cho cô bé Jarid (6 tuổi).

Thời điểm đó, người dân trong làng vô cùng phẫn nộ và họ đã chọn cách giải quyết là xử theo “luật rừng”. Tuy nhiên, hành động quá khích này không được cơ quan chức năng ủng hộ.

Theo điều tra của cảnh sát địa phương cô bé Jarid mất tích vào ngày 9/1. Sau quá trình tìm kiếm, dân làng phát hiện thi thể cô bé vào ngày hôm sau trong tình trạng rất thảm hại. Và Alfredo lập tức trở thành nghi phạm số một và bị dân làng cáo buộc tội hiếp dâm và giết hại bé gái tội nghiệp.

Nạn nhân 6 tuổi

Theo một số người dân làng, trước đó, dì của cô bé Jarid định đưa nghi phạm lên đồn cảnh sát địa phương để xử lý theo quy định Pháp luật . Tuy nhiên, đám đông giận dữ không cho phép làm điều đó, họ không để kẻ ấu dâm ra khỏi ngôi làng.

Nghĩ sao làm vậy, tất cả dân làng quây vào đánh dập Alfredo cho đến khi hắn nằm gục dưới nền đất. Tiếp đó, đám thanh niên trai tráng, cột Alfredo vào cuột rồi tưới xăng và châm lửa thiêu sống.

Nghi phạm bị người dân thiêu sống

Khi ngọn nửa đang bùng bùng cháy thì cảnh sát địa phương có mặt tại hiện trường. Mặc dù họ đã cố gắng dập lửa để cứu Alfredo nhưng không được. Cơ quan chức năng nói trong thông báo chính rằng, người dân không được tự xử lý những trường hợp tội phạm như vậy.

Liên quan đến 2 vụ án mạng này, cảnh sát địa phương hiện đang điều tra, làm rõ. Gia đình cô bé Jarid đã tiến hành an táng nạn nhân theo phong tục địa phương. Còn nghi phạm Alfredo đã được đưa về nhà xác đợi gia đình đến nhận.

