Cà Mau: Con trai rủ “hội bạn thân” giết người vì nghi… cha quan hệ “không trong sáng” với cô gái trẻ

Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau ) thông tin, chiều ngày 3/2, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ 5 đối tượng có liên quan đến vụ đánh nhau gây thương tích. Hậu quả khiến một người tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện U Minh.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Tăng Minh Phố (20 tuổi), Tạ Văn Nhựt (23 tuổi), Quách Văn Linh (24 tuổi; đều ngụ ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh), Lê Văn Hoàng (27 tuổi) và Lữ Bảo Duy (23 tuổi; cùng ngụ ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh). Trong đó, Phố là kẻ khởi xướng vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Tăng Minh Phố gần đây nghi ngờ bố đẻ có quan hệ tình cảm với một cô gái trẻ. Người này là con gái ông T.T.M. ( 53 tuổi, ngụ tại ấp 2, xã Khánh Lâm, huyện U Minh).

Khoảng 21h40 ngày 31/1, Tăng Minh Phố đã rủ thêm đối tượng Nhựt, Hoàng, Duy, Linh đến nhà ông M. tìm con gái ông để nói chuyện cho “ra ngô ra khoai” sự việc trên.

Tại nhà ông M., Phố và ông này có nói chuyện qua lại nhưng không chung quan điểm nên dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông M. bất ngờ đâm bị đâm vào bụng gây thương tích nặng.

Sự việc sau đó được hàng xóm phát hiện và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu . Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên ông M. đã tử vong vào ngày 2/2.

Sau khi cơ quan điều tra tiến hành các bước khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong thì đã bàn giao thi thể về cho gia đình tiến hành an táng theo phong tục địa phương.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ để xử lý đúng theo quy định của Pháp luật

