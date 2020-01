Cả nhà hoảng hồn khi người chết bất ngờ mở mắt sống dậy ngay trước đám tang ở Ấn Độ

Tờ Người đưa tin dẫn tin từ Đài RT ( Ấn Độ ), ngày 8/1, bà Malati Chougule, 55 tuổi, sống tại làng Karnataka - Ấn Độ bỗng nhiên bị sốt cao và được người nhà đưa vào Bệnh viện tư ở Belagavi thăm khám. Các bác sĩ nói rằng, bà bị sốt cao dẫn đến bất tỉnh. Mặc dù đã được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng bà không thể qua khỏi nên đã trả về cho gia đình tổ chức an táng. Nguyên nhân tử vong được cho là do sốt cao.

Sau đó vài tiếng, gia đình nhận thi thể nạn nhân về nhà và đặt bà ở trước sân để chuẩn bị tang lễ. Một số người nhà đi thông báo sự việc ho anh em họ hàng ở xa và bạn bè bà Chougule. Một số khác đi chuẩn bị quan tài, rạp đám tang.

Trong lúc cả nhà đang tất bật chuẩn bị tang lễ ở những khâu cuối cùng thì điều không tưởng đã xảy ra, người phụ nữ này bỗng dưng mở mắt rồi khuây tay. Điều này khiến tất cả người nhà và người dự đám tang hôm đó hốt hoảng. Một số người nói rằng, đây là một phép màu. Còn một số người trong gia đình thì nói rằng, bà chỉ bị rơi vào trạng thái hôn mê nhưng các bác sĩ đã chẩn đoán nhầm.

Ảnh minh họa

Được biết, trường hợp giống như bà Chougule trên thế giới vô cùng hiếm gặp. Nhưng có nhiều tình trạng có thể dẫn đến các y bác sĩ nhầm tưởng rằng một bệnh nhân đã chết để rồi bất ngờ hồi sinh trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình và các y bác sĩ.

Tương tự, hồi tháng 2/2017 cũng tại Ấn Độ đã chứng kiến một anh chàng 17 tuổi bất ngờ sống dậy trong chính đám tang của mình tại một ngôi làng ở bang Kanataka.

Trước đó, Kumar Marewad bị chó hoang cắn và sau đó vài tuần bắt đầu sốt cao. Khi bệnh tình tồi tệ hơn, anh được người nhà đưa vào bệnh viện và phải sử dụng các loại máy móc để sống sót. Các bác sĩ nói rằng, cơ hội sống sót rất thấp khi tháo ống thở. Và gia đình quyết định đưa anh về nhà.

Khi về đến nhà Kumar không còn động đậy hay hô hấp nên mọi người nghĩ rằng cậu đã chết. Họ nhanh chóng chuẩn bị đám tang và lên đường đưa cậu đi hỏa táng. Nhưng toàn bộ đoàn đương tang tá hỏa khi mới đi được 2km, Kumar bỗng nhiên sống dậy, mở mắt, động đậy tay, chân rồi thở dốc. Kumar sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị viêm màng não mô cầu, một loại nhiễm khuẩn do bị chó cắn gây ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Em bé 7 tháng tuổi sống lại trong đám tang của chính mình

Nga Đỗ (t/h)