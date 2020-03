Ca nhiễm COVID-19 mới giảm, Trung Quốc bắt đầu đóng cửa các bệnh viện dã chiến

Theo TTXVN, đến ngày 9/3, Trung Quốc đã bắt đầu đóng cửa các bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Hiện tại, nước này đã đóng cửa được 11/16 bệnh viện sau khi số ca nhiễm COVID-19 mới có dấu hiệu giảm dần. Các bệnh viện dã chiến trên thường là các trung tâm thể thao , nhà máy,... được chuyển thành bệnh viện dã chiến để tiếp nhận, điều trị cho các bệnh nhân trong đợt dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Các nhân viên y tế dọn dẹp bệnh viện dã chiến

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), quyết định trên được đưa ra khi số ca nhiễm mới trong ngày 8/3 đang ở mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu từ tháng 1. 40 ca nhiễm mới và 22 ca tử vong mới đều được ghi nhận tại Hồ Bắc. Được biết, xu hướng giảm này bắt đầu vài tuần qua, do đó tuần trước một quan chức cấp cao Chính phủ Trung Quốc cho biết có khả năng sẽ dở bỏ lệnh cách ly tại tỉnh Hồ Bắc.

Bệnh nhân được xuất viện, bệnh viện dã chiến không còn bóng người

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn Trung Quốc có 80.735 ca nhiễm COVID-19, 3.119 ca tử vong và 58.600 người đã được chữa khỏi bệnh, cho xuất viện. Trước đó, vào ngày 1/3, bệnh nhân già nhất tại Trung Quốc đã hoàn toàn bình phục, được xuất viện. Bệnh nhân là một cụ bà 98 tuổi, sống tại quận Giang Ngạn, TP Vũ Hán. Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn từ ngày 13/2, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sốt cao tới 4- độ C.

Trước tình hình này, một số địa điểm vui chơi tại Trung Quốc đã có dấu hiệu hoạt động trở lại. Vào ngày 9/3, Công viên Disneyland Thượng Hải cho biết sẽ nối lại một số hoạt động như mua sắm, ăn uống và giải trí ở khu Disneytown, Wishing Star Park và khách sạn Disneyland Thượng Hải. Dù vậy, các hoạt động này sẽ giới hạn lượng người tham gia cũng như rút ngắn giờ hoạt động, vẫn tiếp tục theo dõi cẩn thận và có các biện pháp đề phòng lây lan virus corona . Tuy nhiên, công viên chủ đề của Disneyland Thượng Hải vẫn sẽ tiếp tục đóng cửa.

Chi Nguyễn (t/h)