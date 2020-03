Ca nhiễm COVID-19 tăng không kiểm soát, nhân viên y tế Mỹ phải tái sử dụng khẩu trang

Số ca nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) tăng nhanh khiến các Bệnh viện ở Mỹ rơi vào cảnh quá tải và thiếu hụt vật tư, trang tiết bị. Tại nhiều nơi, y bác sĩ phải tái sử dụng khẩu trang hoặc dùng khăn trùm đầu thay thế.

Số ca mắc COVID-19 tăng mạnh ở Mỹ khiến khẩu trang thiếu hụt nghiêm trọng. Ảnh: CBC

Tờ The Washington Post đưa tin ngày 22/3 cho biết, nhân viên y tế tại nhiều bệnh viện ở bang New York và một số bang khác được yêu cầu phải dùng khẩu trang một lần càng lâu càng tốt.

Vừa qua, nhân viên tại bệnh viện ở Long Island (New York) nhận được thông báo nội bộ rằng mỗi người sẽ được nhận một khẩu trang và phải tự "chăm sóc" khẩu trang của mình vì "nó sẽ không được thay thế hằng ngày".

Tại một bệnh viện ở khu vực Bắc Virginia (bang Virginia), các nhân viên lâm sàng đang phải sử dụng khẩu trang cũ, thời gian sử dụng 1 chiếc khẩu trang thậm chí là cả tuần và để trong túi giấy màu nâu sau khi làm sạch chúng. Một số nhân viên bệnh viện còn nói rằng, họ có thể mất việc nếu không áp dụng biện pháp này.

Chung hoàn cảnh, nhân viên tại một số bệnh viện do công ty Beth Israel Lahey Health vận hành ở thành phố Boston (bang Massachusetts) được yêu cầu sử dụng sử dụng khẩu trang N95 và khẩu trang phẫu thuật càng lâu càng tốt. Sau khi sử dụng, họ bỏ chúng vào trong một chiếc thùng rác đặc biệt và bệnh viện sẽ tìm cách khử trùng chúng để tái sử dụng.

Theo New York Times, Trung tâm Y tế Đại học Nebraska cũng tái chế lại khẩu trang N95 cho nhân viên sử dụng. Lo ngại nếu sử dụng khẩu trang y tế một lần, họ sẽ hết khẩu trang chỉ trong vài tuần. Để những chiếc khẩu trang có thể sử dụng trong một tuần hoặc lâu hơn, họ khử trùng chúng bằng tia cực tím.

"Chúng tôi dùng đèn UV lớn, nhấn nút bắt đầu và rời phòng, để đèn sáng trong 3-5 phút", Tiến sĩ John Lowe, người thiết kế chương trình khử khuẩn cho hay tia UV đủ sức tiêu diệt virus và khẩu trang sau khi được khử trùng có tác dụng gần như tương đương với khẩu trang mới.



Các nhân viên y tế được đảm bảo nhận lại đúng khẩu trang mình đã dùng, tuy nhiên bác sĩ Mark Rupp - Trưởng Khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế Đại học Nebraska thừa nhận không thể phủ nhận các rủi ro của phương pháp này vì đây chỉ là thử nghiệm.

Một người đàn ông dùng tã giấy làm khẩu trang trên đường phố Brooklyn, New York, hôm 18/3. Ảnh: Reuters.

Không chỉ khẩu trang, các vật tư y tế khác như găng tay cũng thiếu hụt. Nhân viên y tế tại bệnh viện Harper (TP Detroit, bang Michigan) cho biết họ không còn được dùng khẩu trang và găng tay như bình thường vì đang thiếu những mặt hàng này.

"Chúng tôi không biết ai nhiễm virus. Tôi cảm thấy tất cả chúng tôi đều bị phơi nhiễm", cô Terri Hooks - làm việc tại bệnh viện Harper lo lắng.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây ông Brett Giroir - trợ lý Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết, giới chức đang cập nhật hướng dẫn đưa ra hồi tháng 11/2019 về cách thức bệnh viện ứng phó nếu nguồn cung khẩu trang, kính che mặt và các đồ bảo hộ khác cạn kiệt.

