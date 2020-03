Ca nhiễm COVID-19 thứ 32 tại Việt Nam: Từng tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17, đi máy bay riêng về nước

Mới đây, Bộ Y tế Việt Nam vừa công bố thêm 1 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước là 32 người.

Được biết, bệnh nhân thứ 32 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang sống lại London, Anh. Bệnh nhân làn đầu tiên được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào lúc tối ngày 9/3/2020.

Đáng chú ý, bệnh nhân số 32 đã từng tiếp xúc với bệnh nhân số 32 của Việt Nam N.H.N. (nữ, 26 tuổi, tạm trú Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Phố Trúc Bạch - nơi tạm trú của nữ bệnh nhân số 17 đang được thực hiện cách ly

Cụ thể, tối ngày 27/2 bệnh nhân gặp mặt, cùng dự tiệc và đi chơi với N.H.N và một nhóm bạn tại London, Anh.

Ngày 2/3, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng ho khan, không sốt. Bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện ở London và được cho điều trị ngoại trú.

Ngày 7/3, bệnh nhân ho nhiều, không sốt. Sau khi nghe thông tin bạn của mình trở thành bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam, bệnh nhân đã đi tái khám trở lại và khai rõ tiền sử tiếp xúc. Lúc này, bệnh viện ở London yêu cầu nữ bệnh nhân cách ly tại nhà và không thực hiện xét nghiệm.

Sau đó, bệnh nhân được người nhà thuê máy bay riêng, có phòng cách ly đưa về Việt Nam. Máy bay hạ cánh lúc 8h15 sáng ngày 9/3 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).



Tại thời điểm kiểm tra ngày 9/3, bệnh nhân có thân nhiệt 37,5oC, ho khan, không khó thở.

Bệnh nhân được ngành y tế TP.HCM tổ chức thu dung và đưa về Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 gửi về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.



Đến 19h30 tối 9/3, kết quả trả về cho thấy nữ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Theo VTV , hiện bệnh nhân đang tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi với biểu hiện sốt nhẹ 38,2oC, ho khan, không khó thở.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến dịch bệnh COVID-19...

Your browser does not support HTML5 video.

Khuyến cáo phòng ngừa COVID-19 của Bộ y tế

Xem thêm: Hải Phòng: Người dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm tích trữ phòng dịch

Kiều Đỗ (t/h)