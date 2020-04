Châu Khải Phong bị tố ngoại tình, dồn vợ con vào đường cùng

Thông tin Châu Khải Phong ngoại tình, dồn vợ con vào đường cùng được một tài khoản Facebook có hơn 50.000 lượt theo dõi chia sẻ đang gây xôn xao dư luận. Tài khoản này xưng tên là Ly, tự nhận mình là vợ nam ca sĩ, đăng bài tố Châu Khải Phong phụ bạc, ngoại tình còn thường xuyên bạo hành , đánh đập vợ con. Ly cho hay cô đăng bài bóc phốt bởi mẹ con cô đang bị Châu Khải Phong 'dồn vào đường cùng', mọi chuyện dần quá sức chịu đựng của cô.

Trên trang cá nhân của mình, tài khoản này viết: "Đây từng là một gia đình có cả bố và mẹ con của chúng mình. Nhưng từ hôm nay, con mình sẽ không có cha và mình sẽ là mẹ đơn thân. Idol của các bạn trẻ đây. Hôm nay Ly sẽ kể hết câu chuyện của Ly cho cả nhà hiểu con người thật của ca sĩ mà mọi người yêu mến nhé.

Sống nhịn nhục khổ sở rất lâu rồi, biết là đưa lên xấu mặt mình với gia đình mình nhưng sức người có hạn, bị dồn vào đường cùng. Thương con nhưng phải mạnh mẽ, tôi đang lấy lại bình tĩnh để kể lên hết cho mọi người cùng biết".

Để xác minh lời nói của mình, cô gái tên Ly đăng kèm những bức hình Châu Khải Phong chăm sóc con tại nhà riêng. Ly tâm sự cặp đôi chưa kết hôn nhưng cô và nhạc sĩ Châu Khải Phong đã sống với nhau 3-4 năm nay, đã làm lễ dạm ngõ. Cô gái này cho biết trong thời gian này, nam ca sĩ vẫn ngoại tình bất chấp, ngay cả khi cô mang bầu vẫn không dừng lại. Ly cho hay cô từng cắn răng bỏ qua vì cảm thông cho tính chất công việc của chồng. Thế nhưng, gần đây cô thường xuyên bị Châu Khải Phong đánh đập, bạo hành, thậm chí cô và con trai 2 tháng tuổi còn bị... đuổi về quê để ca sĩ có không gian riêng với tình nhân. Tài khoản này cũng quả quyết rằng cô có bằng chứng bị nam ca sĩ bạo hành, sẽ sớm tung ra để 'vạch trần bộ mặt' của nam ca sĩ.

Sau bài đăng tố Châu Khải Phong bạc bẽo, tài khoản này tiếp tục chia sẻ thêm một bài đăng khác rằng cô muốn kết thúc mọi ồn ào. Người này tâm sự rằng cô không thể giữ im lặng nhưng sẽ 'dừng ở đây vì tình nghĩa sót lại, hy vọng anh ấy nhận ra.'

Trước thông tin này, khi PV liên lạc, nam ca sĩ Châu Khải Phong từ chối trả lời, tắt điện thoại. Sau đó, anh đã có chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân như sau: "Thôi thì trời biết đất biết. Tốt nhất là vậy. Năm hạn nên tôi chấp nhận hết còn ai như nào rồi sau sẽ rõ". Anh cũng khẳng định có người đang tìm cách chọc phá, làm ảnh hưởng tới gia đình mình.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục theo dõi để xác nhận tin đồn trên và thông tin tới độc giả.

Châu Khải Phong tên thật là Lê Văn Thuận, SN 1986. Anh là một trong những ca sĩ có thu nhập khủng, sở hữu bản hit 'Ngắm hoa lệ rơi' từng được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, về chuyện đời tư, Châu Khải Phong khá kín tiếng, không mấy khi chia sẻ chuyện tình cảm, chưa bao giờ công khai mối tình nào. Khi được hỏi về việc lập gia đình, giọng ca 34 tuổi có chia sẻ anh từng yêu một cô gái trước khi nổi tiếng nhưng vì nghèo nên bị ngăn cấm, hiện chưa có ý định kết hôn.

Chi Nguyễn (t/h)