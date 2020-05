Ca sĩ Hồng Ngọc lộ diện sau sự cố bỏng nặng vì nổ nồi xông hơi

Cách đây khoảng 2 tuần, người hâm mộ showbiz Việt không khỏi xôn xao khi biết tin ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng nặng do nổ nồi xông hơi tại nhà riêng. Sau đó, đích thân nữ ca sĩ đã chia sẻ về tình hình của mình sau sự cố.

Cô viết: "Xin được cảm ơn gia đình , các anh chị em đồng nghiệp, bạn bè thân hữu và khán giả gần xa thân thương đã gửi lời thăm và lời cầu nguyện cho Ngọc những ngày qua. Hiện giờ Ngọc đã tạm ổn hơn chút rồi, Ngọc cảm nhận được tình thương của mọi người nhiều lắm. Ngọc chúc tất cả có ngày lễ Hiền Mẫu thật hạnh phúc nha. Happy Mother’s Day". Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn không khỏi lo lắng cho tình hình Sức Khỏe của cô vì chưa được thấy nữ ca sĩ lộ diện sau khi bị bỏng nặng

Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải hình ảnh đầu tiên trên trang cá nhân để yên lòng người hâm mộ. Hồng Ngọc đã che chắn kỹ càng gương mặt, nhưng phần cổ và tay vẫn phải băng bó kín. Cô cho hay tình hình sức khỏe đã ổn định hơn trước, con trai ở bên cạnh rất quan tâm, lo lắng cho mẹ nên cô không còn thấy đau. Cô cũng cảm kích trước sự quan tâm nhiệt thành của bạn bè nghệ sĩ và công chúng, luôn động viên cô cố gắng vượt qua. Hồng Ngọc chia sẻ: "Cảm ơn tất cả mọi người Ngọc đã hồi phục, hiện giờ Ngọc đã khá hơn rất nhiều và cần thêm thời gian để da hoàn toàn hồi phục, mọi người yên tâm nhé".





Được biết, ban đầu Hồng Ngọc mua một nhà xông hơi cùng nồi nước xông để bên ngoài. Khi con trai của nữ ca sĩ đang xông hơi, cô muốn kiểm tra xem nồi còn hoạt động không nên đã lại gần, tuy nhiên nồi nước bất ngờ phát nổ khiến nữ ca sĩ bị hứng chịu toàn bộ chỗ nước sôi. Hồng Ngọc bị bỏng 2/3 khuôn mặt, nhiều khả năng phải mất tới 6-8 tháng để bình phục, do được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên được xuất viện sớm, tiếp tục ở nhà uống thuốc, điều trị.

Chi Nguyễn (t/h)