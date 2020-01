Ca sinh 5 duy nhất tại Việt Nam: Sẽ ra sao nếu gia đình có 5 đứa trẻ 'đặc biệt'?

Sự thật phía sau ca sinh 5 duy nhất ở Việt Nam



Chị Lê Huỳnh Anh Thư (34 tuổi, TP.HCM) là trường hợp sinh 5 duy nhất ở Việt Nam tính tới thời điểm hiện tại. Đáng nói, trước khi từng trở thành mẹ bỉm sữa của 5 đứa trẻ, chị Lê Huỳnh Anh Thư từng phải điều trị hiếm muộn. Chị Thư bị buồng trứng đa nang gây rối loạn phóng noãn, trứng không rụng. Các bác sĩ can thiệp bằng cách kích trứng và hướng dẫn chị Thư và chồng là anh Nguyễn Thanh Hiếu quan hệ tự nhiên.



Sau khoảng thời gian kiên trì canh trứng rụng, cuối cùng tin vui cũng đến với chị Thư và gia đình: Bác sĩ báo tin chị có thai. Thế nhưng, đi kèm với tin vui là nỗi lo lắng khôn nguôi khi chị Thư không chỉ có 1 mà có tới 3 phôi thai. Thời điểm đó, chị Thư chỉ có 46 kg, lo chị không đủ Sau khoảng thời gian kiên trì canh trứng rụng, cuối cùng tin vui cũng đến với chị Thư và gia đình: Bác sĩ báo tin chị có thai. Thế nhưng, đi kèm với tin vui là nỗi lo lắng khôn nguôi khi chị Thư không chỉ có 1 mà có tới 3 phôi thai. Thời điểm đó, chị Thư chỉ có 46 kg, lo chị không đủ Sức Khỏe và khả năng chăm sóc, bác sĩ khuyên bỏ bớt một phôi để không nguy hiểm. Bất chấp lời khuyên của bác sĩ, đánh cược với cả tính mạng của mình, chị Thư quyết tâm giữ lại tất cả các phôi thai.



Thế nhưng, khi thai được 1 tháng thì một bất ngờ nữ lại xảy ra: Bác sĩ báo tin chị Thư Thế nhưng, khi thai được 1 tháng thì một bất ngờ nữ lại xảy ra: Bác sĩ báo tin chị Thư mang thai 4 em bé. Lúc này, cả nhà đều "tím mặt", còn chị Thư vẫn quyết giữ tất cả. Tới tuần thứ 34 của thai kỳ, chị Thư sinh mổ, lúc này, tất cả đều sốc khi có tới… 5 em bé.



"Tôi chỉ có một đứa con nên hay đi chùa xin trời phật cho con dâu có bầu thì sinh đôi, ai dè sinh 5", bà Nguyễn Thị Kim (68 tuổi, mẹ chồng chị Thư) kể lại.

Từng muốn "buông xuôi" vì mệt mỏi



Đến nay, đã hơn 6 năm kể từ khi vượt qua ca sinh 5 đầu tiên ở Việt Nam thế nhưng chị Thư vẫn chưa quên được cảm giác của những ngày đầu trở thành mẹ bỉm sữa của 5 đứa con thơ.



"Tỉnh dậy "Tỉnh dậy sau sinh , mẹ thông báo là cả 5 đều bình an, đứa lớn nhất nặng 2 kí, nhỏ nhất 1,3 kí, mình mới choáng váng hỏi 5 đứa hả mẹ rồi thiếp đi luôn…", chị Thư nói. Thông tin quá bất ngờ nên khi ấy mẹ chị Thư cũng không dám báo cho anh Hiếu (chồng chị Thư) biết vì anh đang đi chạy taxi, sợ sốc quá chạy không được!



Thế nhưng những bất ngờ lúc đầu chưa là gì so với quãng thời gian chị Thư từ bệnh viện trở về nhà. Có tận 5 đứa trẻ sơ sinh cần chăm sóc trong khi chỉ cần 1 đứa khóc là 4 đứa còn lại khóc theo, 1 đứa bệnh thì 4 đứa còn lại cũng bệnh luôn. Chị Thư bị nhấn chìm trong áp lực và stress: "Người ta Thế nhưng những bất ngờ lúc đầu chưa là gì so với quãng thời gian chị Thư từ bệnh viện trở về nhà. Có tận 5 đứa trẻ sơ sinh cần chăm sóc trong khi chỉ cần 1 đứa khóc là 4 đứa còn lại khóc theo, 1 đứa bệnh thì 4 đứa còn lại cũng bệnh luôn. Chị Thư bị nhấn chìm trong áp lực và stress: "Người ta mang thai sinh xong bị trầm cảm còn mình thì stress dữ lắm nhưng mình tới 5 đứa, thật sự là cả ngày cứ quần quật với việc chăm con, không ngủ được nên ráng lướt cho nó qua. Vậy chứ không chắc cũng trầm cảm, u uất rồi".

Giờ các con đã hơn 6 tuổi, thế nhưng những mệt mỏi, muộn phiền của chị Thư vẫn chưa vơi là bao so với lúc đầu. Chị Thư tâm sự, lâu lâu chị tự đứng trước gương, nhìn mình 33 tuổi mà có tới 5 đứa con cứ như đang mơ. Thậm chí nhiều lúc mệt mỏi quá, chị còn có ý định muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ lại những lúc được đàn con nhỏ hỏi han, quan tâm, chị lại có động lực gạt hết muộn phiền: "Nhiều khi bực quá cũng la con, xong một lát sau không hiểu sao mình làm vậy thì tới hỏi con có giận mẹ không. Hết đứa này đến đứa kia hôn hít bảo không giận mẹ mà thương mẹ, làm stress gì cũng tan biến hết".



Mẹ chồng chị Thư cũng tâm sự: "Chăm mấy đứa nhỏ cực lắm, nhiều khi muốn bệnh nhưng cũng không cho phép mình đổ bệnh vì phải chăm các cháu, chứ một mình mẹ nó thì chăm không nổi. Ngày nào tôi với mẹ nó cũng phải lo cho mấy đứa xong rồi mới ăn cơm. Vậy nhưng tối tối đi ngủ là mấy đứa nhỏ lại giành nhau đấm bóp cho nội, đứa xoa chân mày, đứa bóp tay chân nên tôi hạnh phúc lắm".



Dù mệt nhọc, stress là vậy nhưng nhờ tiếng cười nói của 5 đứa trẻ nên vợ chồng chị Thư và gia đình có động lực để cùng nhau cố gắng.

1 ngày của bà mẹ 5 con



Anh Hiếu chồng chị Thư làm nghề lái taxi, hàng ngày anh chỉ gặp mặt các con vào buổi sáng sớm lúc vừa đi làm về. Còn chị Thư ở nhà, mỗi ngày đều tất bật từ sáng đến tối đảm nhiệm vai trò chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho đàn con thơ.



Mỗi ngày, chị Thư phải dậy từ 5 giờ sáng để dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng rồi kêu các bé dậy ăn uống và đưa các con. Do có tận 5 bé nên chị Thư và chồng phải chạy xe chở 2 lượt mới xong. Sau khi đưa các con đi học, chị Thư tranh thủ đi giao hàng online – công việc làm thêm của chị. Thế nhưng bà mẹ 5 con cũng chỉ kịp đi giao vài đơn hàng rồi lại tức tốc về nhà lo cơm nước. Chiều đến, chị Thư lại tất bật dọn dẹp nhà cửa, đón các bé về nhà cho ăn uống, tắm rửa và kiêm luôn cả vai trò… cô giáo dạy kèm cho các con! Các công việc không tên nhiều đến nỗi chị Thư mơ ước một ngày có nhiều hơn 24 tiếng để chị có thêm thời gian làm hết mọi việc.



"Việc chăm sóc mấy đứa nhỏ chiếm toàn bộ thời gian. Sáng chở đi 2 vòng, chiều rước về cũng 2 vòng. Mỗi khi tụi nhỏ về tới nhà là oang oang cả nhà, mình cũng không còn thời gian để làm bất cứ việc gì khác".



Đặc biệt, càng lớn các bé càng hiếu động khiến chị Thư rất vất vả. Hễ cho 5 bé ngồi gần nhau là tiếng các chị em nói chuyện, đùa nghịch, "chí chóe nhau" vang khắp nhà. Mỗi bữa, mẹ chồng chị chăm 2 bé gái, còn chị chăm 3 bé trai. Chia nhau ra như vậy nhưng cũng vẫn phải la hét khản tiếng mới xong được bữa cơm..

Nuôi 5 đứa trẻ đồng nghĩ với việc chi phí nào cũng phải nhân 5. Vợ chồng chị Thư phải "tối tăm mặt mày" vì các khoản tiền học phí, đồ dùng học tập, quần áo… Mọi chi tiêu trong nhà đều phải nhân 5 lên. Chị Thư bán hàng qua mạng, anh Hiếu chạy taxi:



"Người ta có một đứa là thấy nhiều rồi, nhà tôi thì khoản nào cũng phải nhân 5 lên. Không chỉ tiền ở trường, còn tiền đồ dùng, quần áo, giày dép… Chồng tôi phải 'ôm' luôn xe taxi chạy từ sáng sớm đến khuya, có khi sáng hôm sau mới về để trang trải. Cũng may có Công ty "Người ta có một đứa là thấy nhiều rồi, nhà tôi thì khoản nào cũng phải nhân 5 lên. Không chỉ tiền ở trường, còn tiền đồ dùng, quần áo, giày dép… Chồng tôi phải 'ôm' luôn xe taxi chạy từ sáng sớm đến khuya, có khi sáng hôm sau mới về để trang trải. Cũng may có Công ty taxi Mai Linh (nơi anh Hiếu làm việc) hỗ trợ 5 triệu/tháng và quận tặng học bổng 10 triệu nên gói ghém cũng lo tạm đủ", chị Thư chia sẻ.



Còn mẹ chồng chị Thư thì vui vẻ nói: "Quần áo, giày dép mua cho 5 đứa toàn là loại 100 nghìn/3 bộ. Mua đồ mắc hơn chút nếu 1-2 bộ còn mua được chứ 5 bộ một lúc cũng không đủ tiền. Mấy đứa nhỏ chơi chung với nhau là vậy nhưng thường đánh nhau và tị nạnh. Khi thấy cưng quá tôi cũng không dám hôn má đứa nào, vì hôn một đứa xong 4 đứa còn lại đưa má ra hôn cũng mệt".



Hiện cả 5 bé nhà chị Thư đều có thể đọc chữ vanh vách. Gia đình chị cũng chưa dám nghĩ đến việc cho các bé đi học năng khiếu vì chỉ riêng tiền học và tiền ăn bán trú đã khiếu đã khiến vợ chồng chị chật vật xoay xở.

