Ca thứ 10 nhiễm virus corona tại Việt Nam: Do ăn cơm, hát karaoke cùng với những người nhiễm bệnh

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế ca thứ 10 nhiễm virus corona ở Việt Nam là do từng ăn cơm, hát karaoke cùng với những người nhiễm bệnh trước đó.

Chiều ngày 4/2, tại Trụ sở Chính Phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Trong phiên họp chiều nay, Bộ Y tế chính thức công bố ca thứ 10 nhiễm virus corona ở Việt Nam. Theo đó, bệnh nhân là ở Vĩnh Phúc, không nằm trong nhóm 8 công nhân của công ty Nihon Plast mắc bệnh do đi tập huấn từ Vũ Hán (Trung Quốc) về.

Ca nhiễm virus corona thứ 10 được công bố ở Vĩnh Phúc (Ảnh Zing.vn)

Theo thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế mới nhận được báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Mặc dù không nằm trong nhóm 8 công nhân từ Vũ Hán về nhưng trong dịp Tết Nguyên đán, người này có ăn cơm, hát karaoke cùng người bị nhiễm virus.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Y tế đã đề nghị chỉ đạo quyết liệt tình hình ở Vĩnh Phúc, đặc biệt là các biện pháp cách ly. Hiện nay, Bộ Y tế đã cử đoàn công tác lên kiểm tra và làm việc tại Vĩnh Phúc. “Nếu không cẩn thận, đây sẽ thành ổ dịch lớn khi có trường hợp lây thứ phát”, ông Tuyên nói.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 10 được xác định là P.T.B. (42 tuổi, công nhân, sinh sống ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). Bệnh nhân B. từng tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân N.T.D.. Người này từng được xác định dương tính với virus corona vào ngày 30/1. Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại khu cách ly trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. Sức Khỏe bệnh nhân này hiện đã ổn định trở lại.

Trong phiên họp chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng dịch nCoV cho biết: Hiện nay, phương pháp xét nghiệm dịch bệnh đã tốt hơn, chuẩn bị đưa về Việt Nam các que thử xét nghiệm, còn đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp chiều 4/2

Phó Thủ tương cũng cho biết, một số tổ chức quốc tế nhận định Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh. Đại diện WHO đồng tình với các biện pháp mà Việt Nam đang triển khai.

Phát biển kết thúc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Cho rằng, chúng ta đã chỉ đạo chủ động, quyết liệt và đồng bộ. Các tổ chức quốc tế như WHO, UNICEF đánh giá cáo các biện pháp của Việt Nam

Song Thủ tướng cũng cho rằng, diễn biến dịch còn phức tạp nên yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, nhưng cũng không bi quan, hoang mang, từ tuyên truyền đến cách làm. Tiếp tục chủ động ứng phó trên tất cả các mặt trận từ y tế đến ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội

Cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc “mà như các đồng chí nói, toàn dân phòng chống thì mới có kết quả”. Thủ tướng nhấn mạnh, không để dịch lây lan, coi chống dịch như chống giặc, quyết liệt, cụ thể, nhanh chóng, kịp thời hơn.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra phát hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối tháng 12/2019. Đến nay, dịch bệnh đã lan ra 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Tính đến chiều ngày 4/2, trên thế giới có hơn 26.000 người mắc bệnh, 427 người tử vong. Trong đó, tại Trung Quốc ghi nhận có 425 người tử vong; Philippines 1 người tử vong; Hong Kong có 1 người tử vong. Còn tại Việt Nam ghi nhận đã có 10 ca nhiễm virus nCoV. Trong đó, 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi và xuất viện); 5 công dân trở về từ Vũ Hán (1 người khỏi và xuất viện); 1 công dân tiếp xúc với người trở về từ Vũ Hán; 1 công dân là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 1 công dân Mỹ đến Việt Nam (trước đó có quá cảnh qua Vũ Hán). Hiện có 3 người được điều trị khỏi và đã xuất viện.





