Ca thứ 16 dương tính với virus corona, là người thứ tư trong gia đình mắc bệnh ở Vĩnh Phúc

Ngày 13/2, Bộ Y tế vừa công bố xác nhận trường hợp thứ 16 dương tính với virus corona chủng mới (Covid-19), đồng thời là một ca bệnh mới ở ổ dịch Vĩnh Phúc. Đó là ông N.V.V., nam, 50 tuổi, ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông V. là cha của nữ bệnh nhân, N.T.D. 1 trong số 8 công nhân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 1. Bản thân D. được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ đã khỏi bệnh và xuất viện hôm 10/2.

Một bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Sau khi D. được xác định mắc bệnh, đến lượt mẹ và em gái cũng phát hiện dương tính với Covid-19. Ông V. là người cuối cùng trong nhà đến nay đã phát hiện nhiễm virus.

Trước đó, ông V. được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào danh sách người tiếp xúc gần, được cách ly và theo dõi sức khoẻ hàng ngày. Trong quá trình theo dõi, bệnh nhân không có biểu hiện sốt, ho, khó thở.



Đến ngày 11/2, bệnh nhân than mệt mỏi, cán bộ y tế lập tức ghi nhận, lấy mẫu và gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Kết quả trả về ngày 13/2 xác định ông V. dương tính với Covid-19.



Hiện tại, bệnh nhân V. được cách ly tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Chốt kiểm tra dịch bệnh tại xã Sơn Lôi thuộc huyện Bình Xuyên

Với ca bệnh này, tính đến nay Việt Nam đã có 16 người bị bệnh Covid-19 (nCoV), trong số này riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 11 trường hợp. Trong số này đã có 7 trường hợp khỏi bệnh, trong đó có 3 trường hợp ở Vĩnh Phúc.

Trong ngày 12/2, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định cách ly xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên để đảm bảo công tác chống dịch Covid-19.



15 trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện trước đó gồm: 1. Ông Li Ding, 66 tuổi, ở Vũ Xương, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 22/1, xét nghiệm âm tính lần 1, dương tính lần 2. Đã được ra viện hôm 12/2. 2. Anh Li Zichao, 28 tuổi (con của ông Li Ding), làm việc tại Long An. Nhập viện cùng cha hôm 22/1. Đã khỏi bệnh và xuất viện sáng 4/2. 3. Chị L.T.T.H., 25 tuổi, ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, lễ tân tại khách sạn tại Nha Trang. Xét nghiệm dương tính ngày 31/1 Đã khỏi bệnh. 4. Chị N.T.T.T., 25 tuổi, ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá. Dương tính ngày 31/1. Điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã khỏi bệnh và xuất viện hôm 3/2. 5. Anh P.V.C., 29 tuổi, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã ra viện hôm 10/2. 6. Chị N.T.D., 23 tuổi, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính ngày 30/1, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã ra viện hôm 10/2. 7. Ông T.H.K., sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ. Phát bệnh ngày 26/1, vào viện ngày 31/1 hiện vẫn điều trị tại TP.HCM. 8. Chị V.H.L., 29 tuổi, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính ngày 3/2. Là một trong số 8 công nhân từ Vũ Hán về nước hôm 17/1. 9. Anh T.C.P., 30 tuổi, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính ngày 4/2. Là một trong số 8 công nhân từ Vũ Hán về nước hôm 17/1. 10. Bà P.T.B., 42 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính chiều 4/2. 11. Bà P.T.T., 49 tuổi, (mẹ của bệnh nhân N.T.D.) ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính ngày 6/2. 12. Em N.T.T.D., 16 tuổi, (em gái của bệnh nhân N.T.D.) ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Phát hiện dương tính ngày 6/2. 13. Chị N.T.N. 29 tuổi, ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dương tính ngày 7/2. 14. N.T.Y., 55 tuổi, lao động tự do tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (hàng xóm của công nhân N.T.D.). Dương tính ngày 9/2. 15. Bé gái N.G.L., 3 tháng tuổi ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (cháu ngoại của bệnh nhân P.T.B.). Phát hiện dương tính ngày 11/2 hiện đang điều trị tại địa phương.





3 công nhân nhiễm virus corona ở Vĩnh Phúc được điều trị như thế nào.

Hà Ly (t/h)