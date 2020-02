Ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên ở Đài Loan: Hiện tượng khó lý giải

Theo Reuters, ngày 16/2, Cơ quan y tế Đài Loan thông tin về ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên tại vùng lãnh thổ này kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona bùng phát.

Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Đài Loan Trần Trung Thời (giữa) thông báo về ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở hòn đảo này.

Phát biểu tại buổi họp báo, người đứng đầu cơ quan Y tế và Phúc Lợi Đài Loan, Trần Thời Trung cho biết bệnh nhân là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, mắc 2 bệnh nền là tiểu đường và viêm gan B. Đáng chú ý, người này không đi du lịch trong thời gian gần đây và cũng không có liên hệ chặt chẽ với các trường hợp đã mắc Covid-19.

Được biết, bệnh nhân đã bị ho và xuất hiện các triệu chứng từ ngày 27/1. Đến ngày 3/2, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng khó thở và được chẩn đoán là bị viêm phổi, đã được điều trị cách ly. Bệnh nhân qua đời vào tối 15/2 do viêm phổi và nhiễm trùng máu; sau khi xét nhiệm, người này được xác định dương tính với Covid-19.

Một trường hợp mới được xác nhận nhiễm virus corona là một bệnh nhân nam 50 tuổi, thành viên của gia đình có trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Đài Loan. Tuy nhiên, trước đó người này không xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh, đã được đưa vào khu vực cách ly.

Tại buổi họp báo, ông Trần Thời Trung cho biết hai bệnh nhân trên không đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây, được coi là lây nhiễm từ cộng đồng. Hiện các cơ quan chức năng đang kiểm tra hình ảnh từ camera giám sát để cố gắng tìm ra nguồn lây nhiễm.

Hiện Đài Loan có 20 người dương tính với virus corona, 2 người đã được chữa khỏi. Ngoài Trung Quốc, đây là trường hợp tử vong thứ 5 trên thế giới liên quan đến virus corona. Trong đó gồm Phillippines 01 người; Hồng Kông (Trung Quốc) 01 người; Nhật Bản 01 người, Pháp 01 người và Đài Loan 01 người.

Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến tối ngày 16/2, trên thế giới đã có 69.289 người mắc, 1.670 người tử vong do Covid-19, 9.543 người phục hồi và xuất viện. Ở Việt Nam, đã có 7 trong số 16 trường hợp dương tính với Covid-19 đã hồi phục và được xuất viện. 7 trường hợp đã khỏi và xuất viện ở Việt Nam gồm: 2 cha con người Trung Quốc, 4 người Việt Nam từ Vũ Hán trở về và 1 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Chi Nguyễn (t/h)