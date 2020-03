Các ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội đã đi những đâu?

Theo thông tin mới nhất đến thời điểm này Việt Nam đã có 45 trường hợp xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 gây viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong số thành phố Hà Nội có 6 trường hợp gồm: Bệnh nhân số 17 N.H.H. (26 tuổi, trú Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội), bệnh nhân số 19 L.T.H. (nữ, 64 tuổi, trú Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội), bệnh nhân số 20 Đ.D.P (nam, 27 tuổi, lái xe của gia đình ), bệnh nhân số 39 B.C.P. (25 tuổi, trú tại đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) và bệnh nhân số 45 N.T.D. (30 tuổi, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Lịch trình di chuyển và tiếp xúc của bệnh nhân số 45

Trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 mới nhất tại Hà Nội là N.T.D (30 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội). D. là tiếp viên hàng không phục vụ trên chuyến bay từ London (Anh) về Hà Nội lúc 5h sáng 9/3.

Khử trùng máy bay các chuyến đi quốc tế để chống dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin từ UBND quận Long Biên, địa chỉ nơi phát bệnh của nữ tiếp viên hàng không được xác định là đoàn tiếp viên ở phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên) và địa chỉ nhà bệnh nhân ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngàu 9/3, sau khi về đoàn tiếp viên, bệnh nhân đã ở phòng 401. Sau đó bệnh nhân đã ăn cơm trên một số địa điểm trên địa bàn như ngõ 148 Nguyễn Sơn. Bệnh nhân cũng thuê 1 khách sạn tại Cổ Linh (quận Long Biên), không về nhà tại Thanh Xuân.

Sáng 11/3, bệnh nhân đi khám bằng xe taxi và chiều cùng ngày đi xe ôm Grab tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tại đây bệnh viên được tiến hành cách ly. Đến ngày 12/3, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Hiện biết hiện các ngành chức năng đã xác định được 22 trường hợp tiếp xúc gần với nữ tiếp viên hàng không dương tính với virus SARS-CoV-2. Công an TP Hà Nội cũng đang tiến hành rà soát các hành khách trên chuyến bay từ London về Hà Nội hôm 9/3.

Lịch trình di chuyển và tiếp xúc của bệnh nhân số 39

Nam hướng dẫn viên du lịch tên B.C.P. (25 tuổi, trú tại đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) được xác định là ca nhiễm COVID-19 số 5 tại Hà Nội. Bệnh nhân đã có tiếp xúc với Bệnh nhân số 24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, theo thông tin từ UBND quận Cầu Giấy, ngày 4/3, anh P. đưa nhóm du khách người Anh đi Ninh Bình rồi trả khách quay trở lại khách sạn tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó bệnh nhân về phường Dịch Vọng tiếp xúc với một người bạn và mời một người đến ăn tối.

Ngày 5/3, anh P. ở nhà không đi đâu. Ngày 6/3, anh P. đi thăm bạn và đi mua đồ tại Dịch Vọng, tiếp xúc với 3 nhân viên (cả 3 người đều đeo khẩu trang). Cũng tại Dịch Vọng, anh P. đi lấy cao răng và tiếp xúc với 1 bác sĩ. Sau đó, anh P. đi ăn ở ngõ 60 phố Dương Khuê (quận Nam Từ Liêm), tiếp xúc với 2 người; cuối cùng anh P. về nhà trọ, không tiếp xúc với ai.

Ngày 7.3, anh P. tiếp tục đưa 1 đoàn 7 khách đi Ninh Bình. Nam hướng dẫn viên đón khách tại Đường Thành, tiếp xúc với 1 lễ tân sau đi khởi hành đi Ninh Bình.

Ngày 8/3, anh P. lại đưa khách đi Ninh Bình, đến chiều, khi biết tin du khách mình dẫn bị nhiễm COVID-19, anh P. đã tự đi xe máy đến Bệnh viện Xanh Pôn khám và sau đó đã được vào Bệnh viện Nhiệt đới Trưng ương cơ sở 2 (tại huyện Đông Anh, Hà Nội).

Bước đầu xác định số người tiếp xúc gần với anh P. là 20 người (4 người quận Cầu Giấy và 16 người các quận huyện khác). Tiếp xúc với người tiếp xúc gần là 79 người (quận Cầu Giấy có 24 người, còn lại các quận khác); tiếp xúc F3 có 43 người (quận Cầu Giấy có 34 người, còn lại là các quận khác).

Lịch trình di chuyển và tiếp xúc của bệnh nhân số 21

Bệnh nhân số 21 là ông N.Q.T. (61 tuổi, trú phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội). Ông T. cũng là hành khách trên chuyến bay có bệnh nhân số 17.

Theo Bộ Y tế, ông T. đi công tác tại Anh, trở về trên chuyến bay VN0054 và ngồi gần với bệnh nhân N.H.N. Sau khi máy bay hạ cánh, bệnh nhân được lái xe riêng đón về nhà.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách ly nghiêm ngặt phố Trúc Bạch

Ngày 6/3, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi và ho khan. 10h sáng ngày 7/3, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm và đưa sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 bằng xe riêng. Kết quả xét nghiệm trả về sau đó xác định bệnh nhân dương tính với chủng virus SARS-CoV-2.



Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều 9/3, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố, cho biết đã xác định toàn bộ hành trình của bệnh nhân số 21, cả các cuộc hội họp, hội thảo, đi lại, gặp gỡ đều được làm rõ. Hiện đã xác định hơn 500 người tiếp xúc gần, tiếp xúc với người tiếp xúc… Số tiếp xúc gần đã được đưa đi cách ly; số tiếp xúc của tiếp xúc đã được cách ly tại nhà.

Lịch trình di chuyển và tiếp xúc của bệnh nhân số 17, 19 và 20



Chùm ca bệnh COVID-19 thứ 17, 19 và 20 là những người có mối quan hệ tiếp xúc gần.



Ca phát bệnh đầu tiên là nữ bệnh nhân số 17 N.H.N (26 tuổi, tạm trú tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội).

Nữ bệnh nhân N.H.N - ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại Hà Nội

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 15/2, bệnh nhân xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sang thăm người thân sống tại London (Anh). N. nhập cảnh vào London ngày 1/2. Ngày 18/2, N. đi từ London sang Milan (tỉnh Lombardy, Italy). Ngày 20/2, bệnh nhân quay trở lại London. Ngày 25/2, bệnh nhân từ London sang Paris (Pháp) tại đây bệnh nhân gặp chị gái. Ngày 26/2, bệnh nhân quay lại London.



Ngày 29/2, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ho nhưng không đi khám. Ngày 1/3, bệnh nhân đau mỏi người, không rõ sốt. Trong ngày 1/3, bệnh nhân lên chuyến bay VN 0054 từ London về Hà Nội. Máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3 theo giờ Việt Nam, lúc này bệnh nhân không sốt. Sau đó bệnh nhân được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại phố Trúc Bạch. Trong ngày này, bệnh nhân có sốt nhẹ.



Ngày 5/3, bệnh nhân sốt 38 độ C, ho nhiều, có đờm, mệt mỏi. Lái xe đưa bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc ở 55 Yên Ninh, quận Ba Đình. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tại đây, N.H.N được xác định là dương tính với SARS-CoV-2.



17h ngày 7/3, bà L.T.H (nữ, 64 tuổi) - bác ruột của bệnh nhân N.H.N. và Đ.D.P (27 tuổi) - lái xe của gia đình được xác định đã nhiễm COVID-19.



Những trường hợp tiếp xúc F1, F2, F3 với các ca bệnh này cũng nhanh chóng được đưa đi cách ly tại bệnh viện và cách ly tại nhà.



Kiều Đỗ (t/h)