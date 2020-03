Các chuyên gia đầu ngành hội chẩn liên viện về ca bệnh COVID-19 thứ 32 ở Việt Nam

Liên quan đến tình hình diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 33 ca nhiễm.



Ca bệnh thứ 32 là N.H.T.T. (nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sinh sống tại London, Anh). Bệnh nhân được xác định dương tính với virus SARS-Cov-2 vào tối 9/3 vừa qua.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, hiện nữ bệnh nhân số 32 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Các bác sĩ cho biết, đêm ngày 9/3, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, ho nhiều, đau tức ngực. Kết quả X-quang phổi cho thấy bệnh nhân có tổn thương dạng thâm nhiễm mô kẻ lan toả khắp 2 phế trường.

Được biết, bệnh nhân N.H.T.T. đang được điều trị tại phòng cách ly áp lực âm của khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Chiều 10/3 bệnh viện sẽ tổ chức hội chẩn liên viện với các chuyên gia đầu ngành về truyền nhiễm - hồi sức - hô hấp - chẩn đoán hình ảnh, về ca bệnh COVID-19 thứ 32 này.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, tối 27/2, bệnh nhân N.H.T.T. có gặp mặt, cùng dự tiệc và đi chơi với nhóm bạn tại London, trong đó có bệnh nhân N.H.H. (ca bệnh thứ 17 nhiễm COVID-19).

Ngày 2/3, bệnh nhân khởi phát các triệu chứng ho khan, không sốt. Sau khi đi khám tại bệnh viện ở London, bệnh nhân được cho điều trị ngoại trú.

Ngày 7/3, bệnh nhân ho nhiều, không sốt, đồng thời nghe thông tin về bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 nên khám bệnh lại, khai rõ tiền sử tiếp xúc. Lúc này, bệnh viện ở London yêu cầu cách ly tại nhà, không thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Bệnh nhân được người nhà thuê máy bay riêng có phòng cách ly đưa về Việt Nam. Máy bay hạ cánh lúc 8h15 ngày 9/3 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tại thời điểm kiểm tra ngày 9.3 thân nhiệt bệnh nhân đo được 37,5oC, ho khan, không khó thở.



Ngành y tế TP.HCM nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ chi, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đến tối 9/3, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM khẳng định bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay trong đêm, bệnh nhân được chuyển về cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

