Chuyên gia Mỹ khẳng định: Vắc xin phòng lao có thể giảm nguy cơ tử vong do COVID-19

Nhóm nghiên cứu nhận thấy, việc đưa vắc xin phòng bệnh lao vào chương trình tiêm chủng mở rộng có thể làm giảm nguy cơ tử vong do COVID-19.

Theo các nhà khoa học của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg (Mỹ), vắc xin BCG có thể mở ra hướng điều trị mới trong cuộc chiến đẩy lùi COVID-19. Loại vắc xin này được tìm ra cách đây 99 năm, có tác dụng phòng bệnh lao. Được biết, ở nhiều quốc gia vắc xin BCG nằm trong chương trình tiêm chủng bắt buộc cho Trẻ em dưới 14 tuổi.

Nhóm nghiên cứu tiến hành theo dõi và phát hiện, những quốc gia đưa vắc xin phòng bệnh lao vào chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ có tỷ lệ người tử vong do COVID-19 thấp hơn hẳn các nước khác.

Ảnh minh họa.

Dữ liệu được nhóm nghiên cứu sử dụng một cách công khai, cũng như ước tính tỉ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong ở 50 quốc gia có số người nhiễm virus nhiều nhất thế giới. Mối liên hệ giữa các số liệu này cùng các yếu tố liên quan khác như tỉ lệ dân số già, năng lực nền kinh tế... và chương trình tiêm chủng vắc xin BCG của từng nước tương ứng.



Nghiên cứu vẫn chưa được đăng tải lên các tạp chí chuyên ngành và đang trong quá trình hoàn thiện, cũng chưa được đánh giá rộng rãi. Tuy nhiên, một số nước đã thử nghiệm vắc xin BCG nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới trong cộng đồng.



Liên quan đến phương pháp này, khoảng 4.000 nhân viên y tế ở Australia đã tình nguyện tham gia thử nghiệm kéo dài 6 tháng của Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch (MCRI). Ở Hà Lan, một nhóm nghiên cứu cũng áp dụng phương pháp này đối với khoảng 1.000 nhân viên y tế.

Ảnh minh họa.





Nigel Curtis, trưởng nhóm nghiên cứu của MCRI cho biết: "Phương pháp này có thể tăng cường hệ miễn dịch , giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh truyền nhiễm, virus và vi khuẩn. Nếu nó không hiểu quả thì chúng tôi đã không dám thử nghiệm".

Peter Openshaw - Giáo sư ngành dược ở Đại học Hoàng gia London cũng đồng ý với phương pháp này và cho biết, vắc xin BCG có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch trong thời gian ngắn, giúp cơ chế phòng vệ của cơ thể nhạy bén hơn trước những yếu tố lây nhiễm nguy hiểm.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà

Thùy Nguyễn (t/h)