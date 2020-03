Các đặc tính mới của PECTIN COMPLEX

Hàng triệu người Ukraina đã được cứu nhờ đặc tính chính này của PECTIN COMPLEX - loại bỏ các chất có hại ra khỏi cơ thể trong thời gian ngắn nhất có thể.

PECTIN COMPLEX hoạt động trong cơ thể như thế nào?

Thực phẩm bảo vệ Sức Khỏe PECTIN COMPLEX là sự kết hợp tối ưu của 2 chất hấp thụ tự nhiên mạnh mẽ - pectin củ cải đường và pectin táo, cùng với phức hợp vitamin mạnh mẽ. PECTIN COMPLEX có khả năng hấp thụ cao và do đó có khả năng kết dính với nhiều chất độc hại trên bề mặt của nó. Khi PECTIN COMPLEX đi vào ruột, nó tích cực thu thập và kết dính các kim loại nặng, vi khuẩn gây bệnh và các độc tố; sau đó, cùng với tất cả các chất độc hại thu được, được thải ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên.

Điều quan trọng là, PECTIN COMPLEX chỉ thu thập các chất độc hại. Các vi khuẩn hữu ích, không giống các chất độc, được giữ vững trên các nhung mao bên trong ruột, do đó các hợp chất gây bệnh và vi khuẩn là những thứ được hấp thụ chủ yếu. Rất nhiều tài liệu khoa học đã khẳng định sự an toàn của PECTIN COMPLEX khi dùng cho trẻ em và phụ nữ có thai. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PECTIN COMPLEX không chứa phụ gia hóa học, hương vị nhân tạo, đường, gluten và chất bảo quản.

Cần biết rằng PECTIN COMPLEX không chỉ điều trị những triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, vv. Khi sử dụng PECTIN COMPLEX, nhận thấy sự giảm đáng kể hàm lượng kim loại nặng, chất gây Dị ứng , vi khuẩn có hại, chất phóng xạ và các chất độc hại khác trong cơ thể.

PECTIN COMPLEX – thải độc tổng thể cho cơ thể trong vòng 30 ngày

Lợi ích to lớn mà PECTIN COMPLEX mang lại cho những người dân sống tại các thành phố lớn ở Việt Nam là thải độc tổng thể cho cơ thể khỏi các độc tố tích tụ và các chất có hại. Lối sống hiện nay với thực phẩm chất lượng kém, môi trường ô nhiễm và căng thẳng liên tục dẫn đến tích tụ độc tố và cặn bã trong cơ thể. Từ đó, nhiều vấn đề về sức khoẻ xuất hiện: miễn dịch giảm, nguy cơ mắc nhiều loại bệnh khác nhau, tình trạng sức khoẻ tổng thể giảm sút.

Cách PECTIN COMPLEX thải độc cho cơ thể: ruột của chúng ta được bao quanh bởi một lượng lớn các mạch máu và bạch huyết. Từ đó, nhiều chất độc, chất gây dị ứng và các chất hoạt tính sinh học có hại sẽ liên tục xâm nhập vào bề mặt niêm mạc ruột và được hấp thu vào máu. PECTIN COMPLEX hoạt động chủ yếu trong ruột, di chuyển trong ruột và kết dính với các chất có hại này (chúng vốn tự do trong ruột và một số thì kết dính lỏng lẻo với các nhung mao của bề mặt ruột). Với tất cả các chất độc hại thu được, PECTIN COMPLEX được bài tiết ra ngoài cơ thể một cách tự nhiên.

Thực hiện xong một liệu trình thải độc cho toàn bộ cơ thể, PECTIN COMPLEX sẽ kích thích cơ thể hồi phục và tăng cường sức sống. Liệu trình sử dụng PECTIN COMPLEX với mục đích thải độc tổng thể cho cơ thể kéo dài 30 ngày, với liều dùng được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Ngoài việc thải độc tổng thể cho cơ thể, PECTIN COMPLEX còn tích cực được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh dị ứng, tiêu chảy, nhiễm trùng đường ruột, rotavirus, nhiễm độc thai nghén, bệnh tiểu đường... Vì vậy, PECTIN COMPLEX rất cần thiết trong tủ thuốc của gia đình bạn như một sản phẩm đa năng giải quyết được nhiều vấn đề. Hãy cùng đi sâu hơn vào căn bệnh phổ biến và kéo dài nhất trong thời đại chúng ta - dị ứng!

Làm thế nào để PECTIN COMPLEX đối phó với dị ứng?

Sự khác biệt chính giữa PECTIN COMPLEX và thuốc kháng histamine là nó chống lại chính xác nguyên nhân của phản ứng dị ứng, trong khi các thuốc khác chỉ đơn giản chặn các thụ thể H1, H2. Đi vào trong ruột, PECTIN COMPLEX thu thập các chất gây dị ứng và loại bỏ chúng khỏi cơ thể một cách tự nhiên. PECTIN COMPLEX thu thập các phân tử, chất độc và các chất hoạt tính sinh học được hình thành trong quá trình mắc dị ứng của cơ thể. Hiệu quả tích cực của việc sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe PECTIN COMPLEX đã được khẳng định qua nhiều nghiên cứu khoa học và được chứng nhận bằng phản hồi của hàng trăm ngàn khách hàng hài lòng.

5 lý do bạn nên dùng PECTIN COMPLEX khi bị dị ứng:

- Loại bỏ nguyên nhân gây dị ứng bằng cách loại bỏ các chất gây dị ứng;

- Giảm các triệu chứng dị ứng;

- Cải thiện tình trạng sức khoẻ trong một thời gian ngắn;

- Tăng tốc độ phục hồi cơ thể;

- Được phép sử dụng cho trẻ em và phụ nữ có thai.



Bạn có thể biết rằng cơ thể chúng ta có thể tự nhiên loại bỏ chất độc và vi khuẩn. Một trong những “biện pháp” mà cơ thể dùng là tiêu chảy. Tuy nhiên, “biện pháp” này gây khó chịu cho cơ thể, có thể kéo dài và quan trọng nhất là không an toàn cho sức khỏe. Hãy cùng xem PECTIN COMPLEX đối phó với bệnh tiêu chảy ở người lớn và trẻ em như thế nào.

PECTIN COMPLEX giúp điều trị tiêu chảy

Tiêu chảy là một bệnh cần điều trị nhanh, và PECTIN COMPLEX là sản phẩm có thể nhanh chóng đối phó với căn bệnh này. Sản phẩm bắt đầu hoạt động 20 phút sau khi uống. PECTIN COMPLEX hoạt động rất nhanh và nhẹ nhàng loại bỏ tất cả các chất gây bệnh ra khỏi cơ thể.

5 lý do bạn nên dùng PECTIN COMPLEX khi bị tiêu chảy:

- Loại trừ nguyên nhân gây tiêu chảy, loại bỏ độc tố và các vi sinh vật nguy hiểm khỏi đường tiêu hóa;

- Hiệu quả trong 20 phút sau khi sử dụng;

- Ngăn chặn tiêu chảy trong một thời gian ngắn;

- Tăng tốc độ hồi phục và cải thiện tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân;

- Loại trừ vi khuẩn gây bệnh, tăng cường và bình thường hóa hoạt động của lợi khuẩn trong hệ tiêu hóa.



Ngoài ra, một vấn đề rất đang quan tâm là sức khỏe của trẻ em. Tất cả các loại thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ dùng cho con được các bà mẹ lựa chọn cẩn thận. Khi lựa chọn thuốc cho con mình, họ thường đặt ra những câu hỏi như: Loại thuốc nào có thể dùng cho trẻ em mà không gây hại cho sức khỏe? Làm thế nào để chọn loại thuốc tốt nhất với một mức giá tốt? Sản phẩm nào có tác dụng nhanh chóng và an toàn? Làm thế nào để chọn một sản phẩm không có chất phụ gia, chất bảo quản, đường và các thành phần không cần thiết khác. PECTIN COMPLEX là sản phẩm hoàn hảo để sử dụng cho trẻ em do tính tự nhiên và an toàn của nó.

PECTIN COMPLEX – sản phẩm đáng tin cậy dành cho trẻ em

PECTIN COMPLEX không có chống chỉ định dành cho trẻ em. Không giống như các chất hấp thụ khác, PECTIN COMPLEX không chứa chất tạo màu, chất bảo quản, đường và gluten, nó không gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa và không có tác dụng phụ.

Do tính ứng dụng cao, hiệu quả và an toàn, PECTIN COMPLEX nên có mặt trong tủ thuốc của mỗi gia đình. Do đặc tính hoạt động độc đáo, trong thực hành điều trị, PECTIN COMPLEX được sử dụng để hỗ trợ điều trị suy thận và gan, virus cúm đường hô hấp cấp, xơ vữa động mạch, hen phế quản và phù nề quinck, nhiễm độc thai nghén và nhiều bệnh khác.

Cao Thuyên