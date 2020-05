Các hoạt động đặc biệt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hưỡng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã xây dựng Đề án số 31- -ĐA/TU về tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Theo đề án, chương trình chào mừng, kỉ niệm được diễn ra như sau:

7h30 ngày 18/5/2020, Đoàn đại biểu Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chỉ Minh

- Vào 7h30, ngày 18/5/2020 (tức thứ Hai tuần sau), Đoàn đại biểu Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chỉ Minh và Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, quận Ba Đình).



- Lễ kỉ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tich Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức vào 9h sáng ngày 18/5/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong thời gian này, ngành văn hóa Hà Nội tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các sân khấu lớn ở khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, sân vận động Mỹ Đình… cùng nhiều địa điểm công cộng trên địa bàn quận, huyện, thị xã phục vụ nhân dân; tổ chức chiếu phim lưu động tại các quận, huyện, khu vực xa trung tâm, khu công nghiệp, chế xuất…



Thành phố Hà Nội cùng với 4 địa phương tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh theo kế hoạch của Trung ương.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Ðồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ tổ chức chương trình “Tháng Năm nhớ Bác”. Chương trình gồm có triển lãm, trưng bày, giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, chương trình sẽ giới thiệu đến khách tham quan về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là sự quan tâm và những tình cảm của Người đối với đồng bào các dân tộc cũng như tình cảm của đồng bào với Bác Hồ.

Đầu cầu Hải Phòng, nhân kỉ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng 65 năm giải phóng Hải Phòng, Đoàn Ca múa Hải Phòng xây dựng chương trình nghệ thuật "Son sắt một niềm tin" với những ca khúc ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi đất nước đổi mới và phát triển. Chương trình sẽ được phát sóng vào ngày 19/5.



Tại Nghệ An, lễ kỉ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ được tổ chức vào sáng 17/5 tại thành phố Vinh.

Trước đó, vào ngày 7/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức cuộc họp để rà soát lại các nội dung chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Trong đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa ra một số yêu cầu cụ thể đói với từng cơ quan, đơn vị như:

- Ngành Văn hóa- thể thao được giao nhiệm vụ xây dựng chương trình nghệ thuật tại lễ kỉ niệm sâu lắng, gắn với tình cảm sâu nặng của Bác Hồ với quê hương Nghệ An, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền cổ động trực quan, đậm nét, đảm bảo về không gian và điểm nhấn trọng tâm, nhất là quê Bác- Nam Đàm, thành phố Vinh, tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 46,…



- Đơn vị báo chí, Đài truyền hình Nghệ An tiếp tục tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện, kênh truyền thông của đơn vị về chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác”; các gương điển hình về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…