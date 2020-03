Các khu sân chơi, thể dục công cộng tại TP.HCM căng dây phong tỏa, chính thức ngưng hoạt động

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 mới nhất, trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các quận/huyện, Trung tâm hạ tầng kỹ thuật thành phố về vấn đề hạn chế tập trung đông người phòng lây nhiễm chủng mới virus corona (SARS-CoV-2).

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Công Phương - Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản từ Sở Xây dựng, công ty đã triển khai các đơn vị lập tức thực hiện yêu cầu trên.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng 26/3, các công viên trên địa bàn TP.HCM đã thực hiện lập rào chắn phong tỏa, dán biển cấm, biển thông báo, tạm dừng hoạt động. Các khu vực vui chơi cho trẻ em, khu tập thể dục công cộng vốn rất tấp nập nay cũng trở nên vắng lặng.

Một số hình ảnh tại các công viên sáng 26/3

Khu trò chơi trẻ em tại công viên Thanh Đa, quận Bình Thạnh.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.HCM, mới đây, Sở Y tế TP.HCM cũng vừa có công văn khẩn gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn về việc đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế trước nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các cơ sở y tế. Theo đó, trước ngày 30/3, tất cả cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn đều phải tuân thủ các quy định sàng lọc kiểm soát nhiễm khuẩn thông qua tờ khai y tế, đo thân nhiệt nhanh đối với tất cả người bệnh, thân nhân và khách đến liên hệ công tác tại cơ sở y tế

Tất cả trường hợp nghi ngờ qua sàng lọc cần bố trí ưu tiên khám theo lối đi riêng biệt. Nếu không có cổng riêng đến phòng khám sàng lọc, cơ sở khám bệnh cần bố trí ngay gần cổng hoặc tiền sảnh ở vị trí thông thoáng, biệt lập với các khoa, phòng khác.

Nhân viên y tế hướng dẫn mọi người khi vào cơ sở khám, chữa bệnh phải mang khẩu trang, sát trùng tay nhanh hoặc rửa tay bằng xà phòng...

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM cũng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh nghiên cứu biện pháp giảm tiếp xúc giữa các nhân viên y tế và người bệnh như đặt hẹn khám qua điện thoại, Internet để giảm tối đa lượng người bệnh tới khám, chờ khám cùng một thời điểm.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19