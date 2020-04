Mẫu các bài văn thuyết minh về cây bút bi hay nhất

Hầu hết các em học sinh đều biết cấu trúc của một bài văn gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài, Đối với bài văn tuyết minh cũng tương tự như thế. Tuy nhiên, làm sao để làm được một bài văn thuyết minh hay, nhanh và chính xác, vẫn còn là sự lúng túng của không ít học sinh.

Dưới đây, tạp chí điện tử SKCĐ xin gợi ý đến quý đôc giả, phụ huynh cũng như các em học sinh một vài mẹo để viết bài văn thuyết trình. Trong phần này, chúng ta sẽ đi vào thuyết minh về chủ đề cụ thể, đó chính là cây bút.

Lập dàn ý thuyết minh về cây bút bi

Mở bài: Giới thiệu chung vè tầm quan trọng của cây bút

Thân bài

Nguồn gốc, xuất xử





Cấu tạo gồm 2 bộ phận chính



Vỏ bút: ống trụ tròn dài từ 14-15 cm, được làm bằng nhựa dẻo hoặc nhựa màu. Trên thân thường có các thông số ghi ngày sản xuất.



Ruột bút: bên trong làm từ nhựa dẻo, chứa mực đặc hoặc mực nước.

Bộ phận đi kèm: lò xo, nút bấm, nắp đậy. Trên ngoài vỏ có đai để dễ dàng kẹp vào sách, vở, túi áo. Bộ phận đi kèm: lò xo, nút bấm, nắp đậy. Trên ngoài vỏ có đai để dễ dàng kẹp vào sách, vở, túi áo.





Phân loại





Kiểu dáng và màu sắc khác nhau tùy theo lứa tuổi và thị hiếu của người tiêu dùng.



Màu sắc đẹp, nhiều kiểu dáng,…





Nguyên lý hoạt động, cách sử dụng, bảo quản





Nguyên lý: mũi bút có chứa viên bi nhỏ, khi viết thì lăn mực ra để tạo chữ.



Bảo quản cận thận





Ưu và khuyết điểm





Ưu điểm



Bền, đẹp, nhỏ gọn, dễ vận chuyển.



Giá thành rẻ, phù hợp với học sinh.





Khuyết điểm



Vì viết được nhanh nên dễ giây mực và chữ không được đẹp, nếu cẩn thận nắn nót, chữ sẽ đẹp mê hồn.





Ý nghĩa





Dù trong thời đại công nghệ phát triển, con người đã có nhiều phương tiện ghi chép hiện đại. Thế nhưng, cây bút bi không vì thế mà mất đi vị thế. Nó cùng đồng hành với bao thế hệ học sinh,…

Kết bài

Nêu kết luận và cảm nghĩ của em về tầm quan trọng của cây bút.





Một số bài văn mẫu thuyết minh về cây bút bi hay

Bài 1

Đối với tất cả chúng ta thì một đồ dùng không thể thiếu mọi lúc mọi nơi chính là chiếc bút bi. Chiếc bút từ lâu đã trở thành một đồ dùng rất hữu ích đối với chúng ta trong tất cả các công việc để chúng ta có thể ghi chép lại tất cả mọi thứ. Chiếc bút bi đã ra đời với những công dụng cực kì quan trọng như thế.



Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sơ qua về chiếc bút bi nhé. Bút bi hoặc bút nguyên tử, là một công cụ dùng để viết rất phổ biến ngày nay. Bút bi có chứa một ống mực đặc, khi viết, mực được in lên giấy là nhờ chuyển động lăn của một viên bi nhỏ, với đường kính khoảng từ 0,5 đến 1. 2 mm, gắn nơi đầu ống chứa mực. Loại mực dùng cho bút bi khô rất nhanh, ngay sau khi được viết lên giấy.

Những chiếc bút bi vừa rẻ tiền, vừa thuận tiện và không cần bảo dưỡng, đã cải tiến cách viết của con người. Lịch sử của chiếc bút bi như thế được ra đời bắt nguồn Một người Mỹ tên là John Loud đã xin cấp bằng sáng chế bút bi vào năm 1888 nhưng không được khai thác thương mại. Cho đến năm 1938, một nhà báo người Hungary mới giới thiệu loại bút bi hiện đại. Vào những năm 1930, László Bíró làm cộng tác viên biên tập cho một tờ báo chí nhỏ.

Điều làm ông thất vọng là việc những cây bút máy luôn làm bẩn giấy tờ và thường xuyên bị hỏng. Với sự thông minh và được sự giúp đỡ của anh trai tên George, là một kĩ sư hóa học, Bíró bắt đầu công việc thiết kế ra một loại bút mới. Bíró lắp vào đầu bút một viên bi nhỏ, có thể xoay tự do trong một cái hốc. Khi di chuyển đầu bút trên giấy, viên bi đó xoay tròn, và kéo mực xuống in trên giấy. Bíró nhận bằng sáng chế Anh Quốc vào năm 1938.



Có hai loại bút bi chính: loại dùng một lần và loại có thể nạp lại mực. Loại dùng một lần chủ yếu được làm từ nhựa dẻo hay nhựa cứng và bỏ đi khi dùng hết mực. Loại có thể nạp lại mực thường được làm bằng kim loại hoặc nhựa có chất lượng cao và dĩ nhiên giá thành cao hơn. Ống mực của loại nạp lại được gồm ống mực và đầu bi gắn liền với nhau. Khi dùng hết mực thì cần phải thay đổi cả ống mực và đầu bi này.



Bút bi có thể có nắp để đậy lại khi không dùng đến, hoặc nó dùng cách kéo đầu bi vào trong khi không dùng. Để đưa đầu bi vào trong cần phải có lò xo để kéo vào. Việc điều khiển đầu bi có thể dùng nhiều cách khác nhau như dùng nút bấm ở đầu, xoay thân bút, hoặc trượt.



Bút Space Pens, loại có thể viết được trong trạng thái không trọng lực, được phát minh bởi Fisher, có thiết kế phức tạp hơn. Nó dùng khí nén để dồn mực đổ về phía ngòi bút. Do đó bút này có thể viết khi bút lật ngược lại hoặc trong trạng thái không trọng lượng.



Bút bi hiện diện khắp nơi trong Bút bi hiện diện khắp nơi trong đời sống hiện nay. Mặc dù có nhiều dạng bút khác nhau, nhưng bút bi là dạng phổ biến nhất. Do bút bi rẻ và tiện dụng nên nó có thể được tìm thấy trên bàn, trong túi, giỏ xách,. . . và bất kỳ nơi nào có thể cần đến bút.



Những năm gần đây, bút bi cũng trở thành phương tiện sáng tác nghệ thuật. Nhiều người cũng dùng bút bi để vẽ hình lên người họ, còn được gọi là hình xăm bằng bút bi. Vì lý do này, cùng với sự phổ biến đối với trẻ nhỏ, mực bút bi phải không độc, và việc sản xuất bút và thành phần mực đã được quy định ở nhiều quốc gia trên thế giới.



Hiện nay ngày càng nhiều những kiểu dáng đẹp và lạ. Rồi cóc cả những loại bút trong điều kiện bình thường và trong những điều kiện khí áp khí quyển thay đổi. Thậm chí còn có những loại bút trong những điều kiện bất thường không trọng lượng hoặc ở dưới nước. Có loại bút chỉ có một ngòi nhưng cũng có loại bút có đến hai ba bốn ngòi với rất nhiều những ngòi màu khác nhau như đỏ đen xanh rất hữu ích cho việc ghi chép và học tập của chúng ta. Tuy đủ màu sắc và kiều dáng phong phú thế nhưng cũng chỉ có hai loại đó là loại dùng một lần rồi bỏ và loại thay ngòi rồi có thể dùng tiếp. Tuy bút bi rất tốt và mang nhiều công dụng thế nhưng đối với những em nhỏ đang tập viết hay chưa cứng khi viết thì không nên sử dụng loại bút này. Chúng ta không nên chỉ vì bút bi có giá thành rẻ hơn mà để cho em nhỏ sử dụng chúng như thế rất không tốt.



Bút bi có rất nhiều công dụng và theo thời gian nó vẫn là một dụng cụ không thể thay thế được trong cuộc sống của chúng ta. Bút bi luôn gắn với lứa tuổi học trò trên những trang nhật kí đầy nét bút yêu thương.

Bài 2

"Đời sinh cái bút thật thần kỳ



Sướng khổ buồn vui chuyện dở chi



Thuở ấy bao đời lưu để lại





Ngày nay vạn kiếp trữ danh vì”



Bút bi là một vật dụng rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là lứa tuổi học trò và những nhân viên công sở. Mỗi chiếc bút giúp chúng ta tạo ra những dòng chữ đầy đặn và thẳng tắp, lưu giữ những kí ức, vô vàn tri thức vào trong trang giấy. “Nét chữ là nết người” thông qua nét bút người ta có thể phần nào biết về tính cách con người qua dòng chữ.



Nó rất thân thuộc với mỗi chúng ta, vậy đã bao giờ đã bao giờ bạn thắc mắc về nguồn gốc xuất xứ hay cấu tạo của chiếc bút bi chưa? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Bút bi còn có tên gọi khác là bút Bi, nó được cấp bằng sáng chế đầu tiên vào năm 1888 do John J. Loud sáng tạo ra. Vào năm 1930, László Bíró là người Hung- ga- ri, lấy cảm hứng từ một viên bi chạy trong vũng nước để lại một vệt dài của những đứa trẻ chơi trong công viên ông đã cùng với người anh trai lên ý tưởng phát minh ra chiếc bút bi hiện đại ngày nay.



Chiếc bút bi có cấu tạo khá đơn giản. Mỗi chiếc bút chủ yếu có 3 phần chính gồm vỏ bút, phần ruột bên trong, cuối cùng là bộ phận điều chỉnh bút. Vỏ bút được làm từ chất liệu nhựa tổng hợp hoặc bằng kim loại với chức năng bảo vệ ruột bút bên trong. Vỏ bút có dạng hình trụ, thường dài vào khoảng 15cm-17cm, về phía đầu bút nhỏ dần.



Ruột bút là nhựa dẻo hình trụ nhỏ, nằm bên trong vỏ bút, dùng để chứa mực. Ruột bút được gắn với ngòi bút làm bằng kim loại. Trong ngòi bút có chứa một viên bi cực nhỏ. Bộ phận điều chỉnh của bút gồm phần bấm dùng để tắt, mở bút khi sử dụng và một chiếc lò xo ngắn tầm 3-4 cm, một vài loại sử dụng nắp để đậy bút khi thôi dùng nhằm tránh khô mực.



Bút bi hiện nay được bán với rất nhiều loại. Phân theo đặc điểm có thể chia bút bi thành hai loại: loại chỉ sử dụng một lần và loại có thể nạp lại mực. Loại dùng một lần lấy nguyên liệu từ nhựa và không thể dùng lại khi hết mực. Loại có thể nạp lại mực thường được sản xuất kim loại hoặc những loại nhựa có chất lượng tốt. Loại này có ống mực và đầu bi gắn liền với nhau. Khi dùng hết mực thì thay ống mực là có thể sử dụng tiếp.



Phân theo màu mực có thể chia làm nhiều loại: bút bi xanh, bút bi đỏ, bút bi tím, bút bi đen, bút bi sắc màu,….Phân theo nguồn gốc xuất xứ có bút bi trong nước và bút bi nhập khẩu. Kiểu dáng, màu sắc của bút bi cũng rất phong phú khi tung ra thị trường nhằm đáp ứng thị hiếu của khách hàng, phù hợp với sở thích của từng độ tuổi.



Đặc biệt với Đặc biệt với Trẻ em , những chiếc bút bi với vỏ được làm bằng các hình thù dễ thương, ngộ nghĩnh, như que kem, chú gấu, hình hoa quả,… tạo nên sức hấp dẫn lạ kì. Nhiều hãng bút bi bán chạy và nổi tiếng trên thế giới như Paker, Mont Blanc, Reynolds,...ở Việt Nam các thương hiệu bút Hồng Hà, Thiên Long, Bến Nghé được tiêu thụ nhiều nhất.



Bút bi được bán với giá thành khá rẻ, phù hợp với túi tiền của học sinh. Mỗi chiếc thường từ dao động từ 3000 - 4000 đồng, nhiều loại bút nhập khẩu có giá thành cao hơn, chất lượng cũng tốt hơn. Bút được bán rất nhiều tại các quầy tạp hóa, đặc biệt là gần các trường học, hay khu vực có nhiều trung tâm hành chính.



Thực tế cuộc sống đã chứng minh sự cần thiết của chúng. Mỗi chiếc bút bi là một công cụ hữu ích và rất tiện dụng cho con người. Với nhiều ưu điểm đặc biệt như dễ sử dụng, rẻ, đẹp, nhỏ gọn, đặc biệt viết nhanh và dễ dàng nên rất được nhiều người sử dụng. Chiếc bút bi ra đời thực sự là một cuộc cách mạng trong văn hóa viết và lưu giữ của con người.



Bút bi góp phần lớn vào công cuộc học tập và làm việc, trong nghệ thuật vẽ và phác thảo chân dung. Ngoài ra, nó còn là món quà tặng, quà lưu niệm đầy ý nghĩa cho thầy cô, bạn bè. Vỏ bút sau khi sử dụng có thể làm những vật trang trí đáng yêu cho góc học tập xinh đẹp của bạn.



Để bút bi dùng được bền hơn, chúng ta nên sử dụng chúng cẩn thận, đậy nắp lại khi không sử dụng, tránh làm rơi bút vì rất dễ bị tắc mực hay nứt, vỡ vỏ bút. Bút bi dễ trơn nên khi chữ đã thuần thục mới nên dùng bút bi, những bé vỡ lòng hay vừa tập viết nên chọn bút chì để dễ tẩy xóa và rèn chữ hơn.



“Nếu hóa thân tôi xin làm cây bút.



Viết bài ca về đất nước quê hương



Về những mầm xanh cắp sách đến trường



Mà áo vải đã sờn đôi ba chỗ…!”



Cây bút như một người bạn thân thiết đối với chúng ta. Nét chữ qua sự nâng niu, khéo léo của đôi bàn tay đã viết nên những dòng chữ đầy mềm mại, chứa đựng cả tâm tình người viết.





Bài 3

Là một trong những dụng cụ không thể thiếu trong đồ dùng học tập của học sinh, là một trong những phát minh độc đáo của con người nhằm phục vụ cho việc lưu giữ, ghi chép lại những sự vật, hiện tượng trong đời sống. Đó chính là cây bút bi – Một vật dụng nhỏ bé nhưng vô cùng hữu ích trong cuộc sống, đặc biệt là trong hoạt động học tập của học sinh.



Bút bi là tên gọi của một loại bút mực. Vì loại bút này có đặc điểm sử dụng đó là nhờ sự linh hoạt của viên bi nhỏ đầu bút. Viên bi này có thể lăn qua lăn lại trơn tru, dễ dàng để tạo ra mực mà người ta gọi với cái tên bút bi.



Về mặt cấu tạo thì bút bi có những bộ phận chính sau: Vỏ bút – đây là nơi người viết sẽ cầm để di chuyển bút, tạo ra các đường nét, nó cũng là bộ phận có vai trò bảo vệ ruột bút. Thông thường, vỏ bút thường được thiết kế với kích cỡ vừa tay người cầm, kích cỡ thường thấy của một cây bút bi là khoảng bằng ngón tay trỏ. Đặc biệt là phần chân bút, ở đó có những đường viền nổi, những hoa văn để tạo độ ma sát với tay người sử dụng. Nhờ đó mà cây bút sẽ không bị trơn, bị tuột khỏi tay của người viết. Bộ phận thứ hai của cây bút bi, đó là phần ruột bút. Đây là nơi chứa mực, là bộ phận quan trọng nhất của cây bút.

Phần ruột bút rất nhỏ, trong đó có chứa mực, trong quá trình sử dụng, mực bút sẽ được bơm xuống thân bút, giúp cho bút có thể viết ra mực. Tuy nhiên, để viết được thì cây bút không thể thiếu một bộ phận quan trọng đó chính là đầu bút. Đầu bút được làm bằng kim loại, gắn với ống đựng mực. Trên đỉnh của ngòi bút là một viên bi nhỏ có thể di chuyển, viên bi này có thể lăn ra mực, điều tiết được lượng mực không ra nhiều quá, không ra ít quá. Vì kích cỡ viên bi rất nhỏ nên nếu không để ý sẽ khó có thể thấy được. Một bộ phận nữa của cây bút đó chính là lò xo và đầu nhấn của bút. Lò xo làm cho cây bút có độ đàn hồi mà khi người sử dụng nhấn đầu bút thì cây bút có thể bật lên, bật xuống phục vụ mục đích sử dụng và bảo vệ bút. Những bộ phận của cây bút được lắp ráp lại với nhau để tạo ra một cây bút hoàn chỉnh.Thao tác lắp ráp này rất đơn giản, bất cứ ai cũng có thể tháo ra, lắp vào một cách dễ dàng.



Ngày nay, bút bi cũng có rất nhiều mẫu mã,kiểu dáng khác nhau vô cùng bắt mắt mà thuận tiện trong sử dụng. Người mua có thể tự do lựa chọn loại bút mình yêu thích. Màu mực của bút bi cũng rất đa dạng, từ bút mực đỏ, mực xanh, mực tím, mực đen phục vụ được nhu cầu sử dụng, sở thích của mỗi người. Cây bút bi có thể dùng để viết bài, ghi chép những thứ cần ghi nhớ, lưu giữ những sự kiện, những kỉ niệm…. Cây bút bi viết rất trơn tru, dễ dàng không bị lem mực, nhòe mực như các loại bút lông, bút máy. Mực của bút viết ra cũng nhanh khô hơn các loại bút khác. Điều đặc biệt, cây bút vô cùng tiện ích này có giá thành sử dụng rất rẻ, từ hai đến ba nghìn đồng một chiếc. Vì vậy mà bút bi được sử dụng phổ biến nhất trong tất cả các loại bút trên thị trường ngày nay.



Bút bi là một phát minh độc đáo, sáng tạo ở thế kỉ hai mươi. Trước đó, loại bút mà ông cha ta sử dụng đó chính là bút lông, loại bút này rất dễ bị lem mực, nếu kĩ thuật viết không tốt thì các chữ sẽ không rõ ràng vì đầu bút rất lớn, khi viết sẽ bị tõe ra các bên. Tuy nhiên, để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của con người, đề cao sự tiện ích cho người sử dụng thì cây bút bi đã được ra đời. Khi mới được phát minh, cây bút không được gọn nhẹ và sử dụng dễ dàng như ngày nay, nhưng trong quá trình sử dụng con người đã cải tiến cây bút bi để từ đó có được sự tiện ích như cây bút bi ngày nay.



Bút bi là vật dụng vô cùng hữu ích đối với cuộc sống con người, nó giúp những em học sinh ghi chép lại bài học, ghi chép lại những kiến thức đã được học. Giúp cho người sử dụng ghi chép, lưu giữ từ số liệu, sự kiện và cả những kỉ niệm đáng nhớ trong đời. Vì vậy mà cây bút tuy nhỏ bé, giá cả phải chăng nhưng vai trò của nó đối với cuộc sống của con người thì không nhỏ bé, tầm thường một chút nào.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm bài văn thuyết minh hay, chính xác