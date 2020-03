Bất ngờ với thứ bỏ đi của quả măng cụt có công dụng làm trắng tuyệt vời

Măng cụt là một loại trái cây nhiệt đới độc đáo với hương vị chua ngọt nhẹ. Vỏ măng cụt chuyển sang màu tím đậm khi chín, ngược lại, phần thịt bên trong có màu trắng sáng. Quả măng cụt từ lâu được phát hiện có thể mang lại nhiều lợi ích cho Sức Khỏe do chứa hàm lượng lớn chất dinh dưỡng, chất xơ và chất chống oxy hóa . Đặc biệt, bạn có thể tận dụng phần vỏ quả để làm trắng da hiệu quả.

Lợi ích sức khỏe của quả măng cụt

Măng cụt có lượng calo tương đối thấp nhưng vẫn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin, khoáng chất và chất xơ.... Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng để duy trì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt là sản xuất DNA, co cơ, chữa lành vết thương, miễn dịch và truyền tín hiệu đến thần kinh.

Như bạn đã biết, chất chống oxy hóa là các hợp chất có thể vô hiệu hóa tác động gây hại của các phân tử (được gọi là gốc tự do) - có liên quan đến các bệnh mãn tính khác nhau. Trong khi đó, măng cụt chứa một số chất dinh dưỡng có khả năng chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C và folate. Thêm vào đó, nó cung cấp xanthones - một loại hợp chất thực vật độc đáo được biết là có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, thậm chí là chống ung thư.

Hợp chất xanthones trong măng cụt có tác dụng giảm cân tự nhiên

Các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cho thấy xanthones có tác dụng chống viêm và có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm, chẳng hạn như ung thư, bệnh tim và tiểu đường … Ngoài ra, hàm lượng chất xơ có trong quả măng cụt cũng giúp giảm phản ứng viêm của cơ thể hiệu quả. Tuy nhiên, sẽ cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ hơn về việc măng cụt ảnh hưởng đến tình trạng viêm và tiến triển bệnh ở người như thế nào. Nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng, tác dụng chống viêm của trái cây đóng vai trò thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và ngăn ngừa tăng cân hiệu quả.

Hệ thống miễn dịch của cơ thể đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng khác nhau để hoạt động tối ưu. Măng cụt kết hợp cùng với các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng khác có thể tạo thành chế độ ăn uống cân bằng nhờ hàm lượng chất xơ và vitamin C dồi dào trong nó. Nghiên cứu khác cũng cho thấy các chất dinh dưỡng và các hợp chất thực vật trong quả măng cụt có thể hỗ trợ chức năng tiêu hóa, tim và não tối ưu.

Cách làm trắng da bằng vỏ măng cụt

Tổn thương da do ánh nắng mặt trời là hiện tượng phổ biến trên toàn thế giới và là tác nhân chính gây ung thư da và các dấu hiệu lão hóa . Một cuộc thí nghiệm được điều trị bằng chiết xuất từ quả măng cụt đã cho thấy tác dụng bảo vệ chống lại tia cực tím B (UVB).

Nước từ vỏ măng cụt được coi là "thần dược" chống lão hóa

Một nghiên cứu khác ở những người được sử dụng 100 mg chiết xuất măng cụt hàng ngày cho thấy da có độ đàn hồi đáng kể và ít tích lũy một hợp chất đặc biệt nào đó góp phần gây lão hóa da. Các nhà nghiên cứu khẳng định, khả năng chống oxy hóa và chống viêm có trong quả măng cụt là lý do chính cho những tác dụng bảo vệ da này. Để sử dụng vỏ mang cụt chống lão hóa cho da, bạn thái nhỏ, đem phơi khô vỏ măng cụt. Mỗi khi dùng bỏ 1 nắm nhỏ vào đun sôi trong 5 phút là có thể uống được. Súc miệng bằng nước này còn giúp loại bỏ vi khuẩn trong khoang miệng và giúp cho hơi thở thơm tho.

Vỏ măng cụt có công dụng trị nám, làm trắng da cực hiệu quả

Chúng ta cũng có thể tận dụng thành phần kháng viêm của măng cụt để ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn trên bề mặt da, ngăn ngừa mụn hình thành. Bạn gọt bỏ phần vỏ cứng bên ngoài, phơi khô phần thịt vỏ màu tím nhạt bên trong, nghiền thành bột. Khi sử dụng lấy lượng vừa đủ trộn cùng với 4 thìa cà phê dầu oliu để tạo thành hỗn hợp đặc sánh. Bạn thoa hỗn hợp lên da, giữ nguyên trong vòng 30 phút và thực hiện đều đặn 1 tuần/lần . Sau một khoảng thời gian bạn sẽ cảm nhận được sự thông thoáng của lỗ chân lông, da có đủ độ ẩm tạo nên sự đàn hồi, săn chắc.

Vỏ măng cụt cũng được sử dụng để khắc phục các vấn đề về sắc tố trên da như nám, tàn nhang… Tương tự, bạn cũng chỉ thấy phần thịt vỏ có màu tím nhạt, đem xay nhuyễn, lấy ra thêm 1 thìa nước chanh, 1 thìa mật ong để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa hỗn hợp đều lên da, kết hợp massage trong khoảng 15-20 phút cho dưỡng chất thẩm thấu vào da, sau đó rửa sạch mặt. Kiên trì thực hiện, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại được làn da trắng sáng, mịn màng, các vết thâm mụn cũng sẽ nhanh chóng biến mất.



Phần này của quả măng cụt có thể trực tiếp hoặc thêm vào sinh tố, salad trái cây để tăng hương vị thơm ngon. Quả măng cụt tươi rất ít ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tuy nhiên các chế phẩm của nó (siro, chất bổ sung, nước trái cây, dạng bột) thường chứa nhiều đường và không có lợi nếu bổ sung quá nhiều. Cùng với đó, nghiên cứu cho thấy, xanthones được tìm thấy trong các chất bổ sung thảo dược có thể làm chậm quá trình đông máu (quả măng cụt chứa xanthones dồi dào).



Như Quỳnh (t/h)