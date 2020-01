Các loại hoa quả có thể gây ra nồng độ cồn sau khi ăn, cảnh giác kẻo bị phạt oan khi ra đường

Quy định nêu rõ, cấm người tham gia giao thông điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Do đó, chỉ cần phát hiện trong hơi thở hoặc máu có nồng độ cồn, dù ít hay nhiều cũng sẽ bị xử phạt với mức xử phạt cao nhất đối với người điều khiển xe ô tô sẽ là từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng; đối với người điều khiển xe mô tô sẽ là từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng, còn người điều khiển xe đạp, xe thô sơ cũng sẽ bị phạt từ 400.000-600.000 đồng.



Trước thông tin này, một số người dân vô cùng hoang mang vì cứ đo thấy cồn là vi phạm và bị xử phạt thì không cần uống rượu mà chỉ ăn hoa quả thôi cũng có thể bị xử phạt.



Dù ăn nhiều hay ít, khi kiểm tra máy đo nồng độ cồn vẫn báo có cồn trong khoang miệng sau khi ăn vải.

Khi ăn vải có lượng đường trên sẽ bám vào khoang miệng, chưa kể lượng cồn trong quả vải rất nhỏ nên không đủ hấp thu vào máu; do đó lúc ăn vào lượng cồn sẽ chuyển hóa qua phổi và khiến hơi thở có mùi cồn. Dù ăn nhiều hay ít, khi kiểm tra máy đo nồng độ cồn vẫn báo có cồn trong khoang miệng sau khi ăn vải.



PGS Thịnh bổ sung: "Máy đo nồng độ cồn không xác định đối tượng có uống rượu bia hay không nhưng lại rất nhạy cảm với cồn; nên dù có ăn vải cũng có thể thổi ra được nồng độ cồn..."



Không chỉ vài mà nhiều loại trái cây khác như nho, sầu riêng, dứa, táo, chuối, xoài... khi ăn vào cũng khiến hơi thở có cồn. Thông thường, các loại quả này khi để một thời gian dài ngoài môi trường sẽ sinh ra mùi cồn đặc trưng, thậm chí qua thời gian dài sẽ chuyển hóa thành axit có mùi chua.



Không chỉ vài mà nhiều loại trái cây khác như nho, sầu riêng, dứa, táo, chuối, xoài... khi ăn vào cũng khiến hơi thở có cồn.

Bên cạnh đó, không chỉ những loại quả nhiều đường mới có khả năng lên men và "nhạy cảm" với máy thổi nồng độ cồn; một số loại siro hay thuốc uống khi lên men khi vào cơ thể cũng khiến hơi thở có cồn. Trong nhiều trường hợp, rất có thể nó sẽ khiến bạn phải khốn đốn và nhận "án oan".



Your browser does not support HTML5 video.

Tài xế bị thổi phạt vì ăn sầu riêng trước khi lái xe.