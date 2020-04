Tìm hiểu 3 cấp độ nám da và cách điều trị phù hợp

Việc đánh đồng tình trạng nám trên da đều như nhau và sử dụng chung một công thức điều trị dẫn đến việc loại bỏ đốm nám khó khăn và không dứt điểm.

Nám da là sự gia tăng quá mức của các hắc tố melanin, khiến da xuất hiện các vết đốm sẫm màu trên bề mặt da. Các đốm nám này hình thành với nhiều kích thước khác nhau và phân bố đồng đều trên bề mặt da. Nám da hoàn toàn không ảnh hưởng đến Sức Khỏe . Tuy nhiên, nó lại ảnh hưởng lớn đến độ thẩm mỹ.

Có ba cấp độ nám cơ bản: nám mảng, nám sâu và nám hỗn hợp.

1. Nám cấp độ 1: Nám mảng

Nám mảng là loại nám thường xuyên xuất hiện nhưng thuộc cấp độ nhẹ bởi chân nám chỉ nằm trên tầng thượng bì – lớp ngoài cùng của da. Do đó, nám mảng dễ dàng loại bỏ nếu có giải pháp kịp thời.

Nám mảng thường tập trung ở khu vực gò má, trán với các diện tích phân bố rộng và màu sắc nổi bật, nên sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ. Ngoài ra, nám mảng sẽ khiến da yếu đi, dễ hình thành nếp nhăn, rãnh nhăn… nên cần có phương pháp điều trị kịp thời.

Nám mảng thường dễ loại bỏ hơn cả

Nám mảng hình thành do nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố chính là do tia UV trong ánh nắng mặt trời. Khi tiếp xúc với tia UV, melanin sẽ lập tức được sản sinh để bảo vệ da, do đó làn da thường xỉn màu nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Melanin sản xuất quá mức sẽ tạo thành đốm nâu trên bề mặt da, đó là biểu hiện ban đầu của nám mảng.

Nguyên nhân khiến hình thành nám mảng khác như ô nhiễm môi trường (bụi bẩn, không khí ô nhiễm…); lạm dụng mỹ phẩm (khiến da mỏng, yếu, nhạy cảm và dễ bắt nắng, dễ bị vi khuẩn tấn công hơn).

Với tình trạng nám da cấp độ 1, các mảng nám sẽ nhanh chóng biến mất nếu bạn duy trì chế độ chăm sóc da khoa học, tăng cường dưỡng ẩm và chống nắng đầy đủ. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo các sản phẩm đặc trị kèm theo việc đắp mặt nạ thường xuyên để hỗ trợ việc loại bỏ nám mảng nhanh chóng.

2. Nám cấp độ 2: Nám đốm sâu

Nám sâu (nám đốm) là loại nám mọc theo từng đốm tròn nhỏ, xuất hiện thành từng cụm với màu sắc từ nâu nhạt đến đen. Các đốm nám sâu có kích thước không quá lớn nhưng rất dễ nhận thấy và cũng gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ.

So với nám mảng, nám sâu khó điều trị hơn vì nó không chỉ tồn tại ở tầng thượng bì mà còn tiềm ẩn sâu bên trong tế bào da. Nó sẵn sàng kích hoạt và để lên trên bề mặt da.

Nám đốm khó điều trị dứt điểm

Nguyên nhân gây nám sâu chủ yếu do các yếu tố từ bên trong cơ thể như di truyền , lão hóa tự nhiên do tuổi tác và đặc biệt là rối loạn nội tiết tố khi mang thai . Bởi trong thai kỳ, lượng Estrogen tăng cao trong cơ thể người phụ nữ, gây rối loạn hormone sinh dục và kích thích sản sinh ra các melanin gây nám, tàn nhang. Bên cạnh đó, căng thẳng cũng làm tăng các gốc tự do và đẩy nhanh quá trình vận chuyển melanin lên lớp thượng bì – khiến các đốm nám xuất hiện.

Nám sâu rất khó loại bỏ dứt điểm bên bạn cần đảm bảo quy trình chăm sóc da kỹ càng theo tiêu chuẩn: làm sạch, điều trị và bảo vệ da.

3. Nám cấp độ 3: Nám hỗn hợp

Tình trạng nám hỗn hợp là sự kết hợp của cả nám mảng và nám sâu. Nó biểu hiện bằng những mảng nám tối màu kèm theo các đốm nâu nhỏ. Loại nám này thường xuất hiện rải rác trên trán, cằm, má, sống mũi, quanh mắt, hai bên gò má và rất khó để điều trị dứt điểm.

Nám hỗn hợp gây mất thẩm mỹ rất lớn

Nguyên nhân gây nám hỗn hợp thường do sử dụng mỹ phẩm chứa nhiều chất tẩy trắng gây bào mòn da. Khi đó, làn da tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên cộng với chế độ ăn uống, sinh hoạt thiếu lành mạnh sẽ khiến các mảng nám, đốm nám nhanh chóng xuất hiện.

Cũng giống như nám sâu, nám hỗn hợp rất khó loại bỏ dứt điểm. Hầu hết cần đến công nghệ trong điều trị. Bởi phương pháp điều trị bằng nguyên liệu tự nhiên thường khó đem đến hiệu quả nhanh chóng và triệt để. Ngoài việc điều trị bên ngoài, bạn cần bổ sung dưỡng chất giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

