Các loại rau củ quả giúp tăng cường hệ miễn dịch, bà nội trợ nhớ thêm vào thực đơn trong mùa dịch

Không chỉ cam, quýt, trái cây mọng giàu vitamin C mới giúp tăng cường sức đề kháng. Thực tế có nhiều loại rau củ quả có chứa các khoáng chất khác cũng rất có lợi cho hệ miễn dịch. Dưới đây là danh sách những loại rau củ quả tốt cho hệ miễn dịch.

Các loại quả tốt cho hệ miễn dịch



Ổi



Xếp số 1 trong số những loại trái cây giàu vitamin C phải kể tới ổi, với lượng vitamin C gấp 4 lần so với quả cam. Ngoài ra, ổ cũng giàu lượng vitamin A, axít folic và các chất khoáng kali, đồng, mangan.... hỗ trợ tối đa trong việc cải thiện Sức Khỏe , nâng cao hệ miễn dịch. Loại quả này còn giàu chất xơ, ít chất béo bão hòa, ít cholesterol và muối natri.

Dưa hấu



Dưa hấu chứa nhiều vitamin, chất khoáng, đặc biệt nhiều nước, có lượng calo thấp. Ăn hoặc uống nước ép dưa hấu không chỉ bù nước hiệu quả mà còn bổ sung nhiều vi chất, tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, trong dưa hấu còn có hoạt chất chống oxy hóa , chống viêm lycopene và vitamin C có tác dụng giảm đau nhức cơ bắp, giảm viêm.



Dâu tây



Không có loại quả nào mọng nước lại chứa hạt bên ngoài vỏ như dâu tây. Trái dâu tây đỏ mọng chứa rất nhiều chất xơ và khoảng 8mg vitamin C trong 100g dâu tây. Các chất chống oxy hóa này đặc biệt tốt cho sức khỏe, chống nhiễm trùng và cải thiện hệ miễn dịch.



Cam, chanh, bưởi



Các loại trái cây họ cam có nhiều múi, chứa hàm lượng lớn vitamin C có tác dụng tuyệt vời để tăng sức đề kháng cho cơ thể. Bởi lẽ vitamin C làm tăng hoạt động sản xuất tế bào bạch cầu có tác dụng như chìa khóa ngăn chăn sự nhiễm trùng.



Táo, cà rốt



Trong cà rốt, táo chứa rất nhiều vitamin A, B6 và C, bên cạnh đó còn có kali, axit folic. Đây là những thành phần vô cùng quan trọng đóng góp và sự vững chắc của hệ thống miễn dịch, chống lại các tác nhân nhiễm trùng, bảo vệ cơ thể.



Đu đủ



Trong 100g đu đủ có chứa tới 62mg vitamin C. Đặc biệt trong đu đủ còn có loại enzyme tiêu hóa có tên là papain, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, loại quả này còn chứa carotene và flavonoid, kali, vitamin B và folate dồi dào, đây đều là các chất chống oxy hóa, có lợi cho hệ miễn dịch.



Quả kiwi



Quả kiwi được xếp vào một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất. Trong 100g kiwi có chứa khoảng 70mg vitamin C, ngoài ra còn có kali, axít béo omega-3... đóng góp lớn vào quá trình củng cố hệ miễn dịch. Để giữ được trọn vẹn lượng vitamin C trong kiwi, chúng ta không nên để chín quá, nếu đã cắt ra thì nên ăn luôn.

Các loại rau, củ tốt cho hệ miễn dịch



Ớt chuông đỏ



Ớt chuông hay ớt ngọt màu đỏ có chứa gấp đôi lượng vitamin C so với cam quýt, nhiều hơn cả ớt chuông màu xanh và vàng. Vitamin C giúp hỗ trợ tốt cho hệ miễn dịch. Ngoài ra, quả này còn chứa nhiều betacarotene, giúp mắt sáng, da khỏe.



Súp lơ xanh



Các loại rau màu xanh đậm nhìn chung chứa rất nhiều vitamin A, C, đồng thời giàu chất xơ, chất chống oxy hóa. Đây đều là những vi chất đặc biệt cần thiết cho sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch. Để giữ trọn vẹn được các loại vitamin, tốt nhất bạn không nên nấu súp lơ quá lâu.



Rau bina



Tương tự như các loại rau họ cải, rau bina cũng rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, carotene, có khả năng chống nhiễm trùng và tốt cho sức đề kháng của cơ thể. Bạn có thể dùng rau bina để ép hay nấu lên, khi đó vitamin A và các khoáng chất được giải phóng ra từ axit oxalic.



Trà xanh



Trà xanh rất giàu flavonoid, một loại chất chống oxy hóa. Ngoài ra phải kể đến epigallocatechin gallate (EGCG), được chứng minh có khả năng nâng cao miễn dịch. Uống trà xanh mỗi ngày đem lại nhiều lợi ích, phòng ngừa nhiều bệnh kể cả ung thư.



Nghệ



Củ nghệ chưa loại tinh chất curcumin có tác dụng chống viêm và chống đau xương khớp dạng thấp, giảm tổn thương cơ do tập thể dục . Thành phần này đóng góp vào việc nâng cao hệ miễn dịch.

Gừng



Gừng là loại gia vị quen thuộc có tính ấm, tác dụng giảm viêm, giảm đau họng và các triệu chứng cảm lạnh thông thường. Vì tính ấm nên gừng rất tốt trong phòng chống một số bệnh do duy giảm miễn dịch vào mùa đông.



Nấm



Nấm cũng được xếp vào nhóm các thực phẩm giàu dinh dưỡng bậc nhất. Nấm rất giàu vi chất selenium và chất chống oxy hóa, vitamin B và niacin hàm lượng cao... tất cả tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch, nâng cao khả năng phòng chống các loại virus, vi khuẩn gây bệnh.



Hạnh nhân



Trong số các loại hạt thì hạnh nhân đặc biệt giàu vitamin E và các axit béo lành mạnh, đây đều là những chất có tác dụng chống oxy hóa, thúc đẩy tái tạo tế bào, tăng cường cơ chế đào thải tế bào chết của hệ miễn dịch.



Cách tăng cường hệ miễn dịch phòng chống COVID-19

Hà Ly (t/h)