Các nhà khoa học sắp chế tạo thành công khẩu trang lọc khuẩn có thể tái sử dụng đến 70 lần

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Y tế , hiện tại trên thế giới đã ghi nhận 17.389 trường hợp mắc virus corona, 362 người tử vong. Chỉ riêng tại tỉnh Hồ Bắc, người ta đã ghi nhận thêm 2103 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus corona tại địa phương này lên tới 11.177 người.





Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tổ chức y tế thế giới WHO và chính phủ các nước đã quyết định thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để phòng trách dịch bệnh. Đồng thời, Bộ Y tế và WHO cũng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn,... để phòng bệnh. Tuy nhiên, các loại khẩu trang y tế và khẩu trang thông thường đa số chỉ dùng được tối đa 2 lần. Điều này không chỉ gây lãng phí, hao hụt nguồn cung khẩu trang mà còn gây ảnh hưởng lớn tới môi trường.

Bởi vậy, mới đây các nhà khoa học tại Hong Kong (Trung Quốc) đã quyết định tiến hành nghiên cứu một loại khẩu trang lọc khuẩn có thể tái sử dụng tới 70 lần mà hiệu quả vẫn tương đương như lúc mới mua. Được biết, đây là dự án của các chuyên gia từ ĐH Bách Khoa phối hợp với Viện nghiên cứu Dệt may Hong Kong. Dự kiến, loại khẩu trang này có thể tái sử dụng tới 70 lần, bằng cách giặt giũ sau mỗi lần sử dụng. Khẩu trang này có thể làm từ vật liệu sẽ sử dụng để sản xuất nhiều sản phẩm y tế khác trong tương lai.

Hiện tại, đội nghiên cứu đang tiến hành thử nghiệm các sản phẩm, dự tính sẽ công bố vào thời gian sớm nhất để kịp thời phân phát cho người dân trong vùng dịch và những người có nhu cầu.

Hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 08 trường hợp nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi cấp bao gồm: 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi, 01 người đang dần bình phục); 04 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Your browser does not support HTML5 video.

Chuyên gia WHO hướng dẫn đeo khẩu trang y tế đúng cách. Clip: Zing

Chi Nguyễn (t/h)