Các nhà nghiên cứu Thụy Điển tìm ra thuốc chữa bệnh ấu dâm

Trong thí nghiệm, một nửa số những người mắc ấu dâm được chọn tiêm Degarelix, loại thuốc làm giảm nhanh nồng độ testosterone và được sử dụng để điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Số còn lại được tiếp nhận giả dược với nước muối.

Kết quả cho thấy, những người được tiêm Degarelix ít có biểu hiện tội phạm hơn. Nghiên cứu có tính đến các yếu tố rủi ro khác như hành vi lệch lạc. Chính những người tham gia vào thí nghiệm cũng đồng tình với hiệu quả mà thuốc này mang lại.

Ảnh minh họa

Ông Christoffer Rahm, nhà nghiên cứu của Viện Karolinska, người dẫn dắt thí nghiệm nói rằng, thuốc này có tác dụng như một “cái phanh khẩn cấp bằng hóa học” cho những người có thể làm tổn thương trẻ em.



Trái ngược với loại thuốc được sử dụng trước đây là “thuốc triệt dâm” cho phép tinh hoàn sản xuất nhiều testosterone khi bắt đầu điều trị và làm tăng nguy cơ lạm dụng tạm thời, thì thuốc Degarelix làm giảm nồng độ testosterone ngay lập tức với hiệu quả cả vài tháng.

Vị này cho rằng, các nghiên cứu cho kết quả dài hạn cần được theo dõi và so sánh với việc điều trị tâm lý, trước khi thuốc giảm testosterone được đưa vào điều trị.

