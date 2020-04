Các nước trở lại cuộc sống bình thường sau chống dịch như thế nào?

Một số quốc gia như Đức, Hàn Quốc và New Zealand đã bắt đầu rục rịch mở cửa nền kinh tế trở lại sau khi các biện pháp ngăn chặn virus lây lan đã có hiệu quả. Theo đó, những hạn chế áp dụng lên người dân cũng dần được nới lỏng, đánh dấu một bước đi trên con đường dài còn nhiều thận trọng để trở lại cuộc sống bình thường.



Đức đi ngược lại xu hướng "tồi tệ" chung do dịch bệnh ở Châu Âu



Châu Âu là ổ dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Tuần qua, số ca tử vong do virus corona chủng mới ở đây đã vượt qua 100.000 người. Trong đó, các nước như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy chịu ảnh hưởng bởi nặng nề, nhiều nước vẫn đang trong tình trạng chặt chẽ. Điều này khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



Tuy nhiên, đối với Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - các quan chức đã cho phép nhiều công ty và cơ sở không thiết yếu mở cửa trở lại từ 20/4 như cửa hàng sách, sở thú, cửa hàng bán xe hơi, cửa hàng điện tử. Các nhà hàng và quán bar vẫn chưa được phép hoạt động.

Ảnh minh họa.

Tỷ lệ tử vong thấp ở Đức do COVID-19 chính là nguyên nhân khiến các quan chức đồng ý nới lỏng các hạn chế xã hội - sẵn sàng đi theo hướng ngược lại với xu thế chung ở châu Âu. Đức ghi nhận hơn 4.000 người tử vong do SARS-CoV-2, trong khi nước láng giềng Pháp có số ca chết cao hơn 4 lần trong khi số ca nhiễm chỉ nhỉnh hơn một chút.

Việc Đức mở cửa trở lại một phần nền kinh tế xảy ra trong bối cảnh các quan chức cảnh báo, sẽ còn rất lâu nữa cuộc sống mới có thể hoàn toàn trở lại bình thường. Tuần trước, dù kéo dài lệnh phong tỏa và yêu cầu người dân ở nhà thêm 2 tuần nhưng Tây Ban Nha cũng đã cho phép lao động ngành xây dựng trở lại làm việc; Áo cũng cho phép các cửa hàng mở cửa trở lại nhưng người dân được yêu cầu phải đeo khẩu trang nơi công cộng.





Bên cạnh đó, Đan Mạch và CH Czech cũng cho phép những cửa hàng nhỏ mở cửa trở lại, Na Uy bắt đầu để học sinh mầm non tới trường trong khi Ba Lan mở cửa công viên và các cánh rừng cho người dân.

Hàn Quốc và New Zealand đi từng bước thận trọng

Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Hàn Quốc rất thấp khi số người chết chỉ là 236 trường hợp. Nhiều ngày qua, số ca nhiễm mới đều chỉ dừng ở mức 2 con số. Do đó, Hàn Quốc đã cho phép các quán bar, cơ sở thể thao và nhà thờ hoạt động trở lại.

Ảnh minh họa.

Hôm 20/4 Thủ tướng Chung Sye Kyun tuyên bố, dù việc cách ly xã hội sẽ được kéo dài thêm 16 ngày nhưng các quy định sẽ được nới lỏng.

Tại New Zealand, Thủ tướng Jacinda Ardern đã kéo dài lệnh phong toả thêm một tuần trong bối cảnh số ca nhiễm mới đã giảm xuống 1 con số, chính phủ đã kiểm soát hoàn toàn được hướng đi của virus.





Theo đó, từ thứ 3 tuần tới, những cơ sở dịch vụ ở New Zealand sẽ được phép mở với yêu cầu phải duy trì khoảng cách an toàn giữa người lao động và khách hàng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ phải tiếp tục học tập và làm việc tại nhà, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

