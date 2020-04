Phẫu thuật thẩm mỹ môi: Nên chọn xăm, phun hay điêu khắc?

Các chị em khi tìm đến các phương pháp làm đẹp môi như xăm, phun và điêu khắc đều mong muốn sở hữu màu môi ưng ý mà không cần phải thoa son mỗi ngày. Theo đó, bạn cũng sẽ được chuyên viên thẩm mỹ cân chỉnh dáng môi sao cho hài hòa, phù hợp với khuôn mặt nhất.

Tuy nhiên, cả 3 công nghệ làm đẹp trên đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Chị em nên tham khảo kỹ trước khi thực hiện làm đẹp cho đôi môi của mình.

Phương pháp xăm môi

Theo đó, với phương pháp xăm môi truyền thống, chuyên viên sẽ dùng kim đâm xuyên qua lớp sừng. Sau đó thoa đều mực xăm lên hoặc lấy mũi kím nhúng vào mực trước rồi lăn lên da môi. Màu sắc khi xăm môi sẽ đậm hơn, mực xăm sẽ không được tự nhiên hoàn toàn và khi nhìn dễ phát hiện ra dấu tích thẩm mỹ.

Tuy nhiên, ưu điểm của phương pháp xăm môi là chi phí tương tối tiết kiệm. Màu môi giữ được lâu. Thông thường xăm môi sẽ giữ được màu từ 10-20 năm nếu chị em thực hiện ở cơ sở thẩm mỹ uy tín, chuyên viên có tay nghề.

Xăm môi đòi hỏi thời gian nghỉ dưỡng, kiêng khem khá lâu

Bởi độ xâm lấn sâu trong quá trình thực hiện nên gây đau nhức, sưng tấy nhiều ngày sau khi thực hiện xăm môi. Chị em cần phải mất thời gian nghỉ dưỡng, kiêng kem trong cả ăn uống và sinh hoạt. Hơn nữa, môi thường bị bong tróc và không đều màu do quá trình xăm môi có độ xâm lấn liên tục, kim xăm di khá mạnh nên khó đều mực. Đặc biệt, xăm môi rất dễ xảy ra tình trạng nhiễm trùng.

Do đó chị em cần lựa chọn cơ sở thẩm mỹ có uy tín, dụng cụ đảm bảo, có quy trình tiệt trùng trang thiết bị đảm bảo. Thời gian thực hiện dao động trong khoảng 90-180 phút.

Phương pháp phun môi

Nếu như xăm môi là quá trình kim xăm xâm lấn sâu thì phun môi lại sử dụng máy phun có gắn đầu mũi kim có độ sâu 0,2mm. Bên trên có gắn bầu mực nhẹ nhàng phun lên môi.

Phun môi không xâm lấn, không gây đau đớn

Ở phương pháp phun môi, tốc độ đi màu của kim cực nhanh. Sau khi phun, chị em có thể sở hữu một đôi môi đẹp, tự nhiên mà không gây đau đớn, không xâm lấn gây chảy máu. Và đặc biệt chị em không mất thời gian nghỉ dưỡng sau khi thực hiện. Kết quả duy trì được 3-5 năm tùy thuộc vào cơ sở thẩm mỹ, cơ địa của mỗi người.

Với phương pháp phun môi, cần phải thực hiện xử lý thâm và lên màu 2-3 lần mới chuẩn. Độ bền màu của từng trường hợp sẽ tùy cơ địa của mỗi người, phụ thuộc nhiều vào kỹ năng của chuyên viên thực hiện.

Phương pháp điêu khắc môi

Phương pháp điêu khắc môi là công nghệ sử dụng dao điêu khắc chuyên biệt với lưỡi dao siêu nhỏ để đưa mực theo vòng cung rải hạt lên da kết hợp phun môi vi điểm. Từ đó tạo độ mịn và độ bám màu nhanh cho môi. Đây được coi là kỹ thuật tiên tiến tạo màu môi kết hợp chỉnh sửa khuyết điểm về dáng môi.

Điêu khắc đưa mực rải đều đến từng khóe môi

Thời gian thực hiện điêu khắc môi nhanh, dao động từ 30-40 phút. Màu môi lên nhanh và chuẩn màu; dáng môi tự nhiên, đường nét nhẹ nhàng. Đặc biệt, thực hiện điêu khắc môi sẽ có độ mịn nhuyễn bởi mực được rải đều đến từng khóe môi. Quá trình thực hiện không gây đau dớn, thời gian bong tróc nhanh (chỉ 2 ngày sau khi làm), không mất thời gian nghỉ dưỡng. Độ bền màu từ 4-10 năm tùy thuộc vào chất lượng mực được sử dụng.

Điêu khắc môi à công nghệ làm môi có chi phí cao nhất bởi độ khó khi thực hiện, hơn nữa là tùy thuộc chất lượng mực. Đòi hỏi người thực hiện phải có tay nghề cao. Thời gian thực hiện một lần điêu khắc môi từ 30-90 phút.

Your browser does not support HTML5 video.

Mẹo tạo môi trái tim tự nhiên ngay tại nhà. Nguồn: MỸ TIÊN OFFICIAL

Như Quỳnh (t/h)